Padova. Telecamere per spiare i dipendenti e alimenti conservati male: sanzioni per oltre 70 mila euro al Centro Ingrosso Cina

PADOVA - Telecamere non autorizzate, alimenti conservati male. Pioggia di denunce e sanzioni per alcune attività del Centro Ingrosso Cina di corso Stati Uniti. I carabinieri della compagnia di Padova, del Nucleo antisofisticazione e sanità e del Nucleo ispettorato del lavoro hanno effettuato un controllo nella mattinata di ieri, 28 marzo.

All'interno di un ingrosso di giocattoli i militari dell'Arma hanno constatato diverse carenze in merito alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro: mancava il documento di valutazione dei rischi e i dipendenti non avevano dispositivi di protezione. Inoltre c'era un sistema di videosorveglianza non autorizzato. La titolare, una 35enne cinese, è stata denunciata e l'attività è stata sospesa: dovrà pagare una sanzione di 50.816 euro.

Sospesa anche un'attività che si occupa di generi alimentari. Sono stati sequestrati prodotti per un valore di oltre 10 mila euro, tra cui 241 imballi di alimenti di origine cinese senza etichette in lingua italiana, 8 imballi di prodotti ittici, 18 chili di meduse sfuse in salamoia senza etichetta e 31 imballi di funghi cinesi conservati a temperatura non idonea. L'Ulss ha emesso anche prescrizioni di adeguamento igienico-sanitario. Il titolare dovrà pagare una multa di 24.600 euro.