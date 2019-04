Tenta la rapina all'Alì, minaccia e ferisce due dipendenti, poi la fuga in bici: preso

CArabinieri impegnati nei servizi antirapina nella zona di Campodarsego hanno arrestato ieri sera in flagranza (per tentata rapina e lesioni aggravate), il 26enne Terry Volpato, residente a Vigonza, operaio con precedenti penali. Alle 19 di ieri sera, travisato e armato di coltello, irrompeva all’interno del supermercato Alì di Campodarsego, dove nelle scorse settimane si era verificato un analogo episodio, con l'intento di portare a termine una rapina. Il suo passaggio dinanzi alla postazione del direttore di filiale non passava inosservato e quest’ultimo lo affrontava tenendolo però a distanza visto che il giovane, con l’arma in pugno, lo minacciava.



Il Volpato a quel punto, vistosi scoperto guadagnava l’uscita tentando allontanarsi a bordo di una bici, ma veniva raggiunto dal direttore stesso e da altri dipendenti del supermercato che lo trattenevano nonostante il ragazzo tentasse di divincolarsi con calci e pugni, riuscendo in qualche modo a bloccarlo. Immediatamente, i carabinieri raggiungevano il supermercato, immobilizzando il Volpato.



Due i feriti: il direttore e un altro dipendente colpito al volto. Il rapinatore è già agli arresti domiciliari.

