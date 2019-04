«Noi cittadini e le "scorte private": ora c'è più sicurezza»

di Marco Aldighieri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PADOVA - Il modello piazza De Gasperi, la sicurezza 2.0 targata guardie giurate, è racchiuso in un video di cinque minuti girato dai residenti. È il bilancio della prima metà del mese di aprile, cullato dalle melodie del cantautore De Gregori con canzoni come “La storia siamo noi” e “Viva l’Italia”. Due titoli scelti non a caso dagli abitanti, orgogliosi di mostrare l’efficienza del loro sistema. E del resto chi vive in piazzetta Forzatè ha deciso, non più tardi di due giorni fa, di ingaggiare un vigilante privato per abbattere il degrado. Insomma, lo stile piazza De Gasperi piace. E come ci tiene a sottolineare il suo artefice, l’ingegnere Massimo Pupa, «operiamo sempre nel pieno rispetto della legge, anche se al Questore non andiamo a genio e non ne colgo il motivo».