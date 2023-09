Borgoricco, motorino truccato e video sui social: minorenne fermato e multa salata

BORGORICCO (PADOVA) - Sul suo profilo social un giovane residente a Borgoricco pubblicava i video delle sue evoluzioni a bordo di un ciclomotore visibilmente elaborato. Diverse volte il ragazzo era riuscito a scappare agli agenti della Polizia Locale. Il minore aveva anche modificato la targa del motorino in modo che, alla vista di una pattuglia, si piegasse in maniera tale da non poter più essere letta.

In diverse storie pubblicate sui social poi si faceva beffa dei poliziotti

Pensava evidentemente di poterla fare sempre franca, ma nella notte tra l'8 e il 9 settembre all'1 in centro a Borgoricco, una pattuglia della Polizia Locale della Federazione del Camposampierese è riuscita a bloccare il ciclomotore, impedendogli ogni via di fuga. Il giovane conducente prima ha cercato di negare ogni addebito, ma poi messo davanti all’evidenza dei video che lui stesso aveva pubblicato, non ha potuto che ammettere le proprie responsabilità e alla fine è dovuto tornare a casa a piedi. Gli agenti hanno infatti contestato al minore di aver modificato le caratteristiche costruttive del ciclomotore. Il mezzo è stato sottoposto a fermo amministrativo e dato in custodia ai genitori, che dovranno anche pagare una multa salata di diverse centinaia di euro.

La carta di circolazione del motorino è stata ritirata e verrà inviata agli uffici della Motorizzazione Civile. Il mezzo potrà tornare a circolare solo se sarà ripristinato nelle sue condizioni originali e dopo essere stato sottoposto ad una revisione straordinaria.