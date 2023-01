CITTADELLA - Le foto lo ritraggono sorridente e felice assieme agli affetti familiari nel giorno del suo novantunesimo compleanno, condiviso con quello della figlia Attilia, martedì scorso. Mercoledì il cuore lo ha tradito, per sempre. A nulla è valso l’intervento del 118 come avvenuto altre volte. Angelo Casonato è mancato al pronto soccorso. Umanamente un cuore grande quello di Angelo, purtroppo non in buone condizioni, come diagnosticato dai medici nel 2019. Gli avevano dato 6 mesi di vita. Persona conosciutissima, di fede profonda, devoto a Sant’Antonio e gran lavoratore. Sul tetto fino agli 88 anni, era impossibile tenerlo fermo. Il darsi da fare, prima di tutto in casa, era assolutamente nel suo Dna.

L'amicizia con Mike Buongiorno e le lettere a Sandro Pertini

L’immagine che in tanti hanno di Angelo è quella in giro con il motocarro dove aveva tutte le sue attrezzature per i lavori edili e quando non aveva potuto più guidarlo, eccolo con bici e carrello. Laborioso tant’è che il suo soprannome era “Furia”, proprio per la sua dinamicità. É entrato in chissà quante case, si è messo a disposizione anche gratuitamente di molti. Ha operato pure per la parrocchia, in particolare quando parroco era monsignor Luigi Rossi. Pochissimi i giorni di vacanza di Angelo, per sua scelta: il lavoro per lui era piacere, passatempo, passione. In una cosa era categorico. La celebrazione domenicale in Duomo alle 9.30. Dalla sua abitazione in Borgo Bassano, poche centinaia di metri, ed eccolo in chiesa con la moglie Clara e il figlio Claudio. Sempre molto eleganti, in segno di rispetto nel giorno del Signore. Angelo trovava la sua completezza nella moglie Clara Toniolo che si definiva “la muratora” perchè nei primi anni lo seguiva: era una persona di rara simpatia, è scomparsa l’11 maggio del 2013, quasi dieci anni fa. «Come si fossero chiamati», dicono i familiari, i figli Claudio, Attilia con Mauro e Michele, Gabriele con Gabriella e Chiara. Gli sono sempre stati accanto fino all’ultimo istante, in particolare Claudio, che abitava con il papà e che lo accompagnava in giro con la carrozzina perchè non si affaticasse. I due si erano conosciuti quando Angelo, originario di San Martino di Lupari, aveva 23 anni. Amore a prima vista, matrimonio e vera metà della sua vita. Lei, moglie e mamma, capace di tessere grandi relazioni, vulcanica, con accanto Angelo, tranquillo e pacato. Particolarità che ne hanno fatto una coppia aperta al mondo, con tante amicizie anche con personaggi famosi. Così, ad esempio, ecco pranzare in casa loro il cardinale Ersilio Tonini, l’incontro con Silvio Berlusconi quando ha visitato Cittadella, le lettere con il presidente Sandro Pertini, con vari pontefici e la particolare amicizia con l’indimenticabile Mike Bongiorno, anche lui ospite dei Casonato. Angelo e Clara sono stati ospiti in tantissime sue trasmissioni, salutati e accolti in camerino. Per l’occasione, Clara, abile sarta, confezionava abiti speciali.

Comparsa nei film

Assieme hanno fatto le comparse anche in alcuni film. Tantissime le fotografie e le immagini filmate a ricordare momenti tanto particolari quanto felici assieme ai vip. Ora diventano ancor più un prezioso ricordo da custodire gelosamente. Per Angelo è stata pesantissima la dipartita della moglie. Un momento di grande sconforto che ha superato grazie alla solidità della famiglia. Casonato non mancava mai nella preghiera quotidiana in cimitero, anche due volte nella stessa giornata. É stato lui a realizzare la tomba di Clara. Veramente un rapporto di coppia esemplare. Amava Cittadella ed era ricambiato. Eccolo con il motocarro alla processione di Sant’Antonio, al “batimarso”, alla sfilata dei carri e gruppi mascherati durante il Carnevale e in altri eventi come feste e matrimoni. Sempre sorridente, con una stretta di mano forte e decisa, ed un tocco estetico particolare: un foulard al collo in ogni stagione. Oggi alle 19.30 in Duomo la preghiera di suffragio, domani alle 15.30 le esequie dopo le quali il feretro verrà cremato. Sarà ricordato come una persona di una semplicità profonda, espressione di valori veri che non saranno mai dimenticati.