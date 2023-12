Selvazzano. Morta la maestra Laura Danese, insegnante dell'ex portiere Francesco Toldo

SELVAZZANO (PADOVA) - Ultimo saluto domani alle 11 nella chiesa arcipretale del capoluogo a Laura Danese, 81 anni, per anni maestra alla scuola elementare della frazione di Caselle. Una scomparsa che ha lasciato nel dolore l'intera comunità. La maestra era nata e cresciuta ad Abano Terme, nella fattoria di via Foscolo abitata da una delle famiglie storiche e molto conosciute della città termale: i Danese con papà Ferruccio, la sorella Dorina e il fratello Cisino deceduto 6 anni fa.

La sua vita di Laura è stata dedicata all'insegnamento che, come ricorda commossa la nipote, era per lei la missione di educare i più piccoli a diventare adulti consapevoli. Una donna molto amata, autrice anche di diversi volumi dedicati ai più piccoli, che sapeva far appassionare allo studio, una vera educatrice.



Nella sua lunga carriera, iniziata come insegnante di sostegno alla scuola Unità d'Italia di Este, ha insegnato in diverse scuole della provincia per poi arrivare alle scuole elementari di Selvazzano nella frazione di Caselle. La sua esperienza con i bambini disabili aveva fatto nascere in lei una passione ancor più forte per l'insegnamento e la didattica alla quale ha dedicato tutta la vita. A Caselle ha visto passare sui banchi diverse generazioni e a tutti si è dedicata con amore, dolcezza ma anche fermezza portandoli con il suo metodo ad amare la lettura, la scrittura e la conoscenza attraverso lo studio. Tra loro anche Francesco Toldo, ex portiere di Milan, Verona, Fiorentina, Inter e della Nazionale. In tutti ha lasciato un carissimo ricordo e creato un legame tanto che anche una volta lasciata la scuola si recavano a salutarla nella sua abitazione di Selvazzano diventato il suo secondo paese. Laura si è spenta lunedì scorso circondata dai sui cari, la sorella Dorina, i nipoti e i pronipoti che tanto amava.