Fiamme nel silos, paura alla Berti pavimenti

VILLA DEL CONTE - Incendio alla Berti pavimenti, oggi 19 luglio, alle 10,30. Per cause ora al vaglio dei Vigili del fuoco il rogo ha intaccato un silos dell'azienda adibito a serbatoio di segatura di scarto. Il sistema antincendio è entrato subito in azione e la fabbrica è stata evacuata. L'attività dei pompieri è andata avanti fino al tardo pomeriggio. Ancora da chiarire cosa abbia provocato le fiamme, ma è chiaro che le temperature prossime ai 40 gradi potrebbero aver avuto un peso decisivo. A scopo precauzionale è stata allertata anche la centrale operativa del Suem 118, ma durante le operazioni di messa in sicurezza dell'area nessuno ha necessitato delle cure del pronto soccorso. I danni ancora in via di quantificazione ammonterebbero a qualche decina di migliaia di euro.