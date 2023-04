PADOVA - «Dallo sport si può migliorare la società», così l'assessore Diego Bonavina saluta l'inaugurazione della nuova tensostruttura in via Bonardi, quartiere Forcellini. L'impianto è pronto ad accogliere le ragazze dell'Asd Pallavolo Arcobaleno, che dopo due mesi di allenamenti nella vicina palestra della scuola Falconetto, sono pronte a rientrare a casa. Prima di tagliare il nastro l'assessore allo sport spiega come la nuova struttura faccia parte di un piano di interventi di sostenibilità ambientale atti a raggiungere gli obbiettivi fissati dall'agenda 2030.

IL COMUNE

«Abbiamo inaugurato l'undicesima arcostruttura coibentata, dove prima c'era una struttura di vecchia generazione - afferma Bonavina - Ora in città mancano altre due strutture da coibentare, che saranno pronte entro la fine del 2023. Il Comune ha finanziato l'intervento perché crediamo sia indispensabile per la sostenibilità ambientale, basti pensare che quando tutte le 13 strutture saranno coibentate abbatteranno anidride carbonica pari a ventimila alberi».

Il piano comunale prevede infatti di coibentare (dotare di cappotto termico) tutte le 13 arcostrutture sportive cittadine, ecco perché Bonavina parla di migliorare la società attraverso lo sport: non solo si consegna una struttura ai padovani, ma si compie un passo importante verso la neutralità climatica sostituendo i vecchi palloni, che richiedono un grosso dispendio energetico, con arcostrutture dove grazie all'isolamento termico non ci sarà più freddo d'inverno e caldo d'estate.

L'OBIETTIVO

Un intervento che oltre a migliorare l'efficienza termica ha abbattuto tutte le barriere architettoniche, a dimostrazione di quanto lo sport debba essere accessibile a tutti: «Inaugurare un impianto sportivo non è solo dare la possibilità di fare sport, ma di farlo insieme donando integrazione alle persone» afferma soddisfatto Ruggero Vilnai, presidente regionale del Comitato italiano paralimpico. L'intervento comporta un grosso beneficio per l'Asd Pallavolo Arcobaleno che in primis beneficerà della palestra. Inoltre l'abbattimento del consumo energetico della struttura porterà ad un risparmio importante per la società, con ricadute positive per tutte le atlete.

«La struttura prima aveva degli immensi costi energetici, adesso grazie al lavoro fatto dall'assessorato allo sport e dalla ditta Favaretti i costi, sia termici che elettrici, saranno abbattuti del 70% - afferma Paolo Grigoletto, presidente Pallavolo Arcobaleno - Stiamo parlando di un risparmio di quasi 20 mila euro l'anno, finanze molto importanti per una società che saranno impiegate per dare ancor più qualità alle nostre ragazze e alle loro famiglie». L'apertura della nuova struttura non porterà beneficio solo alla società pallavolistica arcobaleno, avrà ricadute positive per l'intero quartiere Forcellini.



«Qui si alleneranno e giocheranno le nostre cento tesserate ma non solo, - continua Grigoletto - questa struttura sarà messa a disposizione del quartiere: la mattina ci saranno gli anziani a far ginnastica e verrà da noi anche l'Ulss per un progetto di riabilitazione tramite la pallavolo». L'inaugurazione della nuova struttura è stata festeggiata da tutta la società Arcobaleno, con le atlete in divisa di rappresentanza che hanno aperto le danze giocando la prima partita nella loro nuova casa. Presenti all'inaugurazione anche Dario Vettorato, delegato Coni Padova e Cinzia Businaro, presidente Fipav Padova.