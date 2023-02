PIOVE DI SACCO - «Opere pubbliche, avanti tutta». È il commento del sindaco Davide Gianella che dopo aver svolto il giro settimanale con l'Ufficio Tecnico nei principali cantieri cittadini per verificare lo stato dell'arte dei lavori in corso di esecuzione.

La nuova scuola

«Abbiamo visionato - riferisce il primo cittadino - gli scavi delle fondamenta delle nuova scuola media dove sono al lavoro le betoniere, poi tutto il montaggio dei ferri e a seguire il getto in cemento. Successivamente siamo andati in vicolo del Voto, nella frazione di Arzerello, dove è in corso la stesa dello stabilizzato, che proseguirà in via Contarina, per poi passare alle asfaltature. Infine ci siamo recati a vede la realizzazione della nuova copertura della piastra polivalente sempre nella stessa frazione». Si tratta di lavori di impatto ed importo rilevante. «È stato aperto il cantiere pubblico più importante in termini economici - spiega ancora Gianella, parlando della nuova scuola - che la città ha avuto negli ultimi 20 anni. Un progetto che vede un quadro economico complessivo da 6,3 milioni di euro, di cui 3 milioni ricevuti a fondo perduto attraverso un bando del Pnrr e 1,7 finanziati dal Credito Sportivo con l'accensione un mutuo a tasso zero. Un altro contributo di 1,2 milioni di euro dal Gse-Gestore servizi energetici in quanto si costruirà un edificio innovativo a zero emissioni». Una volta realizzato il plesso, che accoglierà anche la sede dirigenziale dell'Istituto comprensivo 2, e la struttura sportiva adiacente, si procederà alla demolizione del vecchio fabbricato di via San Francesco sulle cui fondamenta poggeranno, come previsto dal progetto Ri-Generazioni, degli alloggi pubblici, con spazi condivisi, per anziani autosufficienti, anche questi già sostenuti dal Pnrr per 1,5 milioni di euro.

Strade e piastra polivalente

Altro progetto in corso è quello di Arzerello su via Contarina e vicolo del Voto, del valore di 1.760.000 euro, di cui 530.000 finanziati da AcegasApsAmga, che prevede la sistemazione idraulica con il rifacimento completo di strada, realizzazione fognature e ripristino dello sgrondo acque piovane sulle due strade, un'opera molto attesa dalla frazione. Sempre ad Arzerello, procedono i lavori della copertura alla piastra polivalente presente degli impianti sportivi. La piastra, costruita nel 2018 con un investimento di 50mila euro, viene completata con una struttura portante realizzata con arcostruttura in legno lamellare e membrana di copertura costituita da tessuto sintetico ricoperto in Pvc. Sarà inoltre dotata di un generatore di aria calda per consentire il riscaldamento dell'intero spazio nel periodo invernale. L'importo previsto di 275.000 euro, fondi comunali, è lievitato a 350.000, causa aumento dei materiali nel corso dello scorso anno. Visibilmente soddisfatto il sindaco Gianella che conclude: «Si tratta di opere importanti, che rendono la nostra città sempre più a misura di cittadino».