PADOVA - Si chiude un anno da ricordare per Padova Congress. Il centro congressi, nel 2023, si è affermato sempre più come uno spazio di riferimento per la congressistica medico-scientifica, ma anche come un luogo al servizio del tessuto economico del territorio e una “casa” per i grandi eventi culturali.



I NUMERI

Sono stati 58 gli eventi tenuti nel corso dell’anno, con 63mila presenze: un dato che fa segnare un sostanziale consolidamento e una conferma rispetto al 2022. Per il 2024 si prevede un’ulteriore crescita: ad oggi sono 50 gli eventi già confermati per 78mila presenze, un dato destinato a rafforzarsi perché agli eventi confermati se ne aggiungeranno altri nel corso dell’anno. Si punta al break even nel 2025.

«Il trend di crescita previsto per il prossimo anno è notevole, sia in termini di numero di eventi che di partecipanti, ma riguarderà anche tutto il triennio fino al 2026» dichiara Nicola Rossi, presidente di Padova Hall. «Padova sta rapidamente scalando le classifiche nell’ambito della congressistica, un “balzo in avanti” cui ha dato un contributo significativo l’apertura di Padova Congress e che genera un notevole indotto per la città».



IL PRIMATO

«Secondo l’ultimo rapporto dell’Osservatorio italiano di Federcongressi & eventi, Padova è la prima città in Veneto per quanto riguarda la permanenza media dei partecipanti agli eventi» commenta Stefania De Toni, responsabile di Padova Congress e membro del consiglio direttivo di Federcongressi & Eventi. «Da parte degli organizzatori stiamo ricevendo riscontri sempre più positivi, a conferma della funzionalità e della contemporaneità della struttura. Interesse che riceviamo anche in appuntamenti, come fiere ed eventi b2b di matching, a cui abbiamo partecipato per promuovere il centro congressi in Italia e all’estero».

Accanto ai grandi congressi internazionali – da Eap-European Academy of Paediatrics, all’International Congress of Meat Science and Technology – nel 2023 si sono tenuti con successo anche alcuni eventi culturali, dal grande concerto dell’Orchestra di Padova e del Veneto al concerto della Banda dell’Arma dei carabinieri, che hanno permesso di valorizzare ai massimi livelli l’avanzata dotazione multimediale e tecnologica di Padova Congress.

Il centro congressi si conferma inoltre anche come spazio di riferimento per le associazioni di categoria del territorio, con tanti eventi ospitati, dall’assemblea di Confindustria Veneto Est alle premiazioni del Lavoro e del progresso economico della Camera di Commercio di Padova.



IL CONTESTO

Ma non di solo centro congressi vive la Fiera. «Entro questo mese uscirà il bando per la ricerca di un grande Gruppo che si occupi dell’albergo da 350 stanze che abbiamo in previsione accanto al palacongressi e che ne sarà collegato direttamente - continua Rossi - e inoltre a breve uscirà il bando anche per la trasformazione del padiglione 15, il primo a sinistra entrando, in un grande mercato del food pronto. L’impresa che vincerà prenderà in affitto il capannone per proporre ai 3mila studenti della futura Scuola di Ingegneria in costruzione, assaggi e pranzi veloci. E non solo a loro naturalmente. Invece abbiamo stoppato per il momento l’idea della sala gaming all’americana. I costi sono troppo elevati. Per quanto riguarda le fiere a febbraio riparte Casa su Misura che mancava da anni ed è già tutto esaurito. Il sistema sta ripartendo lo dimostrano le 25 fiere in programma nel 2024».