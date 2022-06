Perde il controllo dell'auto e finisce nel canale di scolo, conducente trasferito in ospedale

BAONE - È finito fuori strada, dritto nel canale di scolo. Il conducente è stato portato subito in ospedale. Nella tarda serata di ieri, 16 giugno, intorno alle 23, un uomo percorreva in auto via Croci a Baone. Per motivi ancora da chiarire, l'uomo ha perso il controllo del mezzo ed è uscito di strada, finendo nel canale di scolo che costeggia la carreggiata. Ad aiutarlo sono arrivati i vigili del fuoco da Este che hanno estratto il conducente, trasferito in ospedale. Con loro c'erano anche i carabinieri. Le operazioni di soccorso dei pompieri sono terminate dopo la mezzanotte, quando il soccorso stradale ha rimosso l'auto dal canale.