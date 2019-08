Sposi beffati: «Torta nuziale di plastica, l'agenzia ci ha truffati nel "giorno più bello"»

di Lino Lava

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

DUE CARRARE - Gli sposi sostengono nella denuncia che la torta nuziale era di plastica, solo coperta di panna per permettere al fotografo di fare lo scatto del taglio. Prima della consegna delle bomboniere ai 130 invitati, la coppia ha chiamato i carabinieri al suggestivo Castello di San Pelagio. Ma la wedding planner ferrarese nega tutto e si ritiene diffamata. Laura Andreatta, 26 anni, e il marito Giuseppe Valentino, 33, residenti a Vigonza, hanno presentato in Procura una denuncia per truffa nei confronti della...