CARMIGNANO DI BRENTA – Aveva caricato la propria carta Postepay con ben 2mila 600 euro fraudolentemente prelevati dal conto corrente di un quarantenne di Grantorto. Sperava di farla franca, C.S.C., 45 anni, di Caserta, personaggio già noto alle forze dell'ordine. Ma non aveva fatto i conti con i carabinieri della stazione di Carmignano che, in seguito alla querela presentata dalla vittima, sono riusciti a risalire all'autore, identificandolo. Nello scorso dicembre il 45enne di Caserta con artifizi e raggiri era riuscito, infatti, a violare il conto corrente postale del 40enne di Grantorto, appropriandosi dell'ingente cifra. Il casertano è stato dunque denunciato per truffa. © RIPRODUZIONE RISERVATA