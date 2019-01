I baby bulli dopo le botte al 12enne: «Per noi era un gioco»

di Gabriele Pipia

PADOVA - Sette ragazzini identificati, 4 ascoltati in caserma assieme ai genitori. I carabinieri hanno concluso l’indagine sul presunto caso di bullismo a scuola capitato lo scorso 23 novembre in un comune dell’area termale, dove un dodicenne era finito in pronto soccorso per le botte ricevute in bagno. I protagonisti dell’episodio hanno tutti meno di quattordici anni