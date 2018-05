Loretta, l'ex imprenditrice che sconfigge il tumore e pedala fino a Capo Nord

di Federica Cappellato

PADOVA - La sua palestra sono stati i Colli Euganei. Su e giù, instancabilmente, come caparbia è la sua volontà.è diventataper passione. Rossetto rosso d'ordinanza e carattere di ferro, in estate Loretta salirà in sella e inizierà a pedalare. Tanto, tantissimo. La donna, vicentina di Dueville, è infatti concorrente della NorthCape 4000: attraverserà 10 nazioni, percorrendo più di 4.200 chilometri senza supporto verso una meta leggendaria, Capo Nord. Molto più di un viaggio-avventura ai limiti dell'umano, ma una sfida con se stessa dopo che la sfida, quella della vita, Loretta l'ha già combattuta. E vinta.Nel 2006 le viene diagnosticato un tumore al seno, la stessa tremenda malattia che si era portata via in giovane età le sue due sorelle, morte a 9 mesi l'una dall'altra. Per lei inizia un periodo frenetico fatto di ricoveri, interventi, terapie ma anche di intere giornate in ufficio, riunioni estenuanti e bilanci da chiudere. Loretta comincia a riflettere e, aiutata dell'oncologa Marcella Gulisano, decide di cambiare vita: abbandona l'azienda e sale in bici. Era il 2008, e da allora non ha più smesso di pedalare...