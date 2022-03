NOVENTA - Auto sequestrata e 6mila euro di multa: gli strumenti informatici della Polizia locale di Noventa avevano permesso di scoprire che da qualche giorno lungo le strade comunali circolava una Citroen C1 sospetta. Dopo numerosi tentativi falliti di intercettarla, l'altro giorno gli agenti del comandante Mario Carrai hanno coronato i loro sforzi.

Nei guai è finito un 34ennenni, residente a Bologna, ma da tempo domiciliato proprio a Noventa. Il controllo è avvenuto in via Oltrebrenta non distante dal confine con la provincia di Venezia. Nel corso degli accertamenti l'automobilista ha tentato di defilarsi in tutta fretta riferendo che doveva andare a prendere i figli a scuola.



Gli agenti però non hanno mollato la presa ed è emerso che stava circolando senza patente di guida dal 2017 perchè gli era stata revocata. Inoltre la Citroen C1 con targa prova viaggiava priva di assicurazione. A carico del 34enne sono state elevate sanzioni amministrative per complessivi 5.966 euro. Per aver circolato con la patente revocata la multa è stata di 5.100 euro, la guida senza assicurazione gli è costata un altro verbale di 866 euro con contestuale sequestro del veicolo. Non è dato sapere se l'automobilista sanzionato dal 2017 in poi abbiamo guidato regolarmente in barba a qualsiasi controllo, oppure soltanto negli ultimi tempi abbia ripreso in mano un'auto per muoversi irregolarmente tra le strade di Noventa Padovana. Questo ultimo servizio andato a buon fine è soltanto l'ultimo di una serie di interventi messi in atto negli ultimi cinque mesi dagli agenti di Noventa, che alternano attività di sicurezza stradale a tutela della sicurezza urbana. L'attività di contrasto ai trasgressori delle più elementari regole del Codice della Strada proseguirà senza sosta anche nei prossimi giorni, con l'unico grande obiettivo di scongiurare gravi incidenti stradali e tutelare la sicurezza di tutti gli utenti della strada.