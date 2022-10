PADOVA - Finisce all’incanto, per 95mila euro, il locale Pe Pen. Dopo la chiusura della scorsa estate e il successivo fallimento ora lo storico ristorante pizzeria di piazza Cavour finisce in vendita. Sul locale, però, pesano 174mila euro di affitti non pagati. Ieri, dunque la 1° sezione del Tribunale civile (Sezione fallimentare) ha pubblicato l’Avviso di procedura competitiva per la vendita dei due rami d’azienda che fanno riferimento al noto Pe Pen.

All’incanto, in un unico lotto, finiscono il “ramo d’azienda, di proprietà della società fallita, funzionalmente organizzato per l’esercizio, sotto l’insegna Pe Pen, dell’attività di gestione di un bar-ristorante-pizzeria in Padova, Piazza Cavour 15”, il “ramo d’azienda, di proprietà della ditta individuale del socio fallito in proprio, funzionalmente organizzato per l’esercizio, sotto l’insegna Enoteca Santa Lucia, dell’attività di gestione di un’enoteca in Padova, Piazza Cavour n. 14” e “l’immobile adibito a cucina, di proprietà del socio fallito in proprio, presso il quale viene esercitato il “Ramo Ristorante””.

Si parte da un’offerta minima di 95mila euro: 50mila per il ristorante, 25mila per l’enoteca e 20mila per la cucina a servizio del ristorante. Le offerte migliorative (rialzo minimo duemila euro) dovranno essere presentate in busta chiusa entro le 9 del prossimo 25 novembre al curatore del fallimento, il dottor Luca Pieretti presso la Sala Aste del Polo Aste Telematiche in via Berchet 8. Nella relazione che accompagna il bando, si specificano anche le criticità legate al lotto. Nello specifico, si spiega che la porzione dell’immobile adibita a cucina è di proprietà del socio fallito in proprio, ma che “sulla porzione adibita a sala ristorante, di proprietà di soggetti terzi, concessa in locazione con contratto di locazione del 19 luglio 2012, grava un procedimento di sfratto per morosità che ammonta a 73.500 euro. Su un’ulteriore porzione adibita a sala ristorante di proprietà di soggetti terzi, concessa in locazione con contratto in data 31 marzo 1993 è poi maturata una morosità di 68mila euro. L’immobile che ospita l’enoteca, anche questo in affitto da 1° luglio 2015 è gravato da una morosità di 32.500,00. La scorsa estate avrebbe avanzato un certo interesse per l’acquisto del locale, la proprietà del Pedrocchi, «F&de Group». Poi, però, non se ne è saputo più nulla.