di Federica Cappellato

PADOVA - Caro-affitti per studenti universitari, a Padova l'aumento più alto del Belpaese. Aumenta l'offerta di case condivise con una crescita del 28% nell'ultimo anno ma s'impennano anche i prezzi, saliti in dodici mesi del 3% a fronte di una richiesta sempre maggiore: più 43 per cento nel 2019. A fare i conti sugli alloggi per studenti e lavoratori fuori sede è il sito Idealista.it, secondo il quale il prezzo medio per una stanza in Italia si attesta a 328 euro al mese contro 318 euro dello stesso periodo dell'anno scorso ma con grosse differenze tra una città e l'altra. I prezzi sono lievitati soprattutto nelle piazze con una forte presenza universitaria come Bologna (8,7%), Trieste (13,3%), e soprattutto Padova, dove il rincaro ha toccato il 18,6%. Segni positivi interessano anche i capoluoghi più importanti, come Roma (2,1%), Milano (3,1%), Napoli (3,5%) e Firenze (4,5%), che resistono in terreno positivo consolidandosi tra i top valori nella graduatoria dei canoni di affitto stanze.