Fiamme altissime nella notte, esplode una bombola di acetilene

BELLUNO - Come una bomba nella notte in località Cerniai nel comune di Santa Giustina Bellunese per l'incendio di un edificio adibito a ricovero di mezzi agricoli. Poco prima delle tre di notte un'esplosione tremenda: esplode una bombola di acetilene, che si trovava all’interno. Nessun ferito. I pompieri sono arrivati da Feltre e Belluno in forze, con ben cinque automezzi tra cui l’autoscala e quattordici operatori, hanno spento le fiamme, che hanno completamente distrutto la copertura del fabbricato oltre tutta l’attrezzatura depositata all’interno. Al vaglio dei vigili del fuoco e dei carabinieri le cause che hanno innescato le fiamme. Le operazioni di messa in sicurezza dell'edificio da parte dei vigili del fuoco hanno richiesto sei ore di lavoro.

