BELLUNO - Ben 3116 coperti, 140 torte cucinate e mangiate, 250 volontari all’opera, 3 progetti sostenuti nel nome «Salute! Per tutti!» e 620 chili di pesce consumato. Erano 8 le squadre di calcio saponato con la vittoria di B&B Foulards e secondi classificati Falegnameria Marcon con miglior giocatore Alessandro Viel e migliore giocatrice Alice De Barba. Sono questi i numeri che tracciano il bilancio della «Festa del pesce» di Cusighe, che si è svolta lo scorso fine settimana ed è stata organizzata dai Gruppi dell’Associazione «Insieme si può…» in collaborazione con le parrocchie di Cusighe, Cavarzano e Sargnano. L’iniziativa si avvicina a un compleanno importante, dato che quella del 2023 è ormai l’edizione numero 39, nata quindi un anno dopo la fondazione dell’Associazione «Insieme si può…» che quest’anno celebra il quarantesimo.

LE SPECIALITÀ

Per gli appassionati della buona cucina la Festa è stata sicuramente un’occasione da non perdere grazie alle sue specialità a base di pesce: frittura mista, baccalà con polenta, seppie con i piselli, sarde in saor o alla griglia, insalata di mare, paste con sughi di pesce, tris di crostini di mare. Naturalmente non potevano mancare i classici piatti della tradizione bellunese, una grande varietà di dolci e molto altro. S i è d i mostrata preziosa la collaborazione con i gruppi giovani di «Insieme si può…», il Gruppo Stand Up e il Gruppo 2.0, c on l’aperitivo in campo e i cicchetti.

I PROGETTI

La tradizione dell’evento e i l suo stretto legame con la solidarietà: anche quest’anno, infatti, tutto il ricavato della Festa andrà a sostenere alcune iniziative di «Insieme si può…» che riguardano la realizzazione di 3 progetti sanitari in Uganda, Brasile e Madagascar sotto il titolo «Salute! Per tutti!». Questo perché «ci sono Paesi in cui ammalarsi è un privilegio per ricchi e curarsi un diritto di pochi – spiegano gli organizzatori-, dove malattie facilmente curabili come epilessia, anemia falciforme, malnutrizione, malaria portano ad una mortalità molto elevata, soprattutto tra i pazienti più giovani, solo perché non sono garantite le più semplici cure di base».

LE CURE