di Daniele Mammani

IL TERROREFONZASO «Ho visto il fronte della guerra con i miei occhi e non si provano belle sensazioni». Falvio De Zorzi, fonzasino, da due giorni si trova bloccato nella zona sud orientale dell’Ucraina nel bel mezzo del conflitto civile fra ucraini e ucraini filorussi. «Ieri notte (fra giovedì e venerdì, ndr) si vedevano le luci dei colpi di cannone e dei traccianti che tagliavano l’oscurità - racconta raggiunto telefonicamente in un albergo di Mariupol’ dove si è riparato - e lungo la strada che ho percorso ho visto baracche mimetizzate e dentro dei cecchini, e molti camion militari. Una situazione di guerra e quello che mi ha colpito è che nessuno ne parla». Per Flavio, noto per i suoi numerosi viaggi in Europa e Asia al volante della sua Panda, tutto gli è piovuta addosso dal nulla.