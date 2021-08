SANTO STEFANO DI CADORE - Sulle reali condizioni, in cui versa la galleria Comelico, venga convocato d’urgenza il Consiglio comunale di Santo Stefano. A chiederlo è la minoranza di Palazzo Alfarè. Il precario stato di salute del traforo, confermate dal presidente dell’Unione montana del Comelico, Giancarlo Ianese (che ha evidenziato come la galleria non possa più stare in piedi nelle attuali condizioni), sta rendendo bollente ildibattito. Ad...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati