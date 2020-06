© RIPRODUZIONE RISERVATA

CESIOMAGGIORE - Settanta giorni positivo, 20 giorni di coma e 40 complessivi di rianimazione., bancario 59enne, è uscito dall’ospedale vincendo la sua battaglia contro il coronavirus . Una guerra infida, contro un nemico di cui poco si sa, che ha richiesto una grande forza al corpo di Celso ma che ha messo a dura prova, dal punto di vista psicologico, tutta la sua famiglia che per giorni e giorni non ha potuto vedere e parlare con il proprio caro.LA STORIAUna famiglia di 4 persone residente a Pez di Cesiomaggiore. Una vita normale, lui a casa in smart working, la moglie Sonia infermiera in ospedale. Un giorno arriva la stanchezza, la febbre, difficoltà a respirare. Ed è qui che inizia l’incubo. Tutti e quattro sono positivi al coronavirus. I due figli e Sonia hanno avuto dei lievi sintomi mentre Celso ha avuto i risvolti più difficili della malattia. «Tutto ha preso il via a metà marzo quando ha iniziato a stare male – racconta la moglie -. È stato una settimana in casa poi è stato ricoverato in pneumologia a Belluno. Le sue condizioni sono peggiorate ed il 5 di aprile è stato trasferito in rianimazione. 21 giorni di, poi è stato svegliato e vi è rimasto altri 20 giorni per poi essere trasferito finalmente in reparto. Sono stati momenti drammatici perché neanche i medici sapevano cosa dirci e quale potesse essere l’evoluzione. Quando si è risvegliato dal coma abbiamo iniziato a tirare un sospiro di sollievo; abbiamo finalmente potuto fare delle videochiamate».Pian piano la situazione è migliorata, nonostante la stanchezza e la debilitazione (25 i chili persi dall’uomo). Il trasferimento in reparto è stata una boccata di ossigeno anche se a livello psicologico la difficoltà è proseguita in quanto non aveva ancora il contatto con le persone; gli operatori sanitari, quando avevano tempo, si fermavano a fare quattro chiacchiere ma è evidente che non c’era contatto, l’uomo non sapeva chi c’era dietro alle tute che proteggevano i sanitari. Finalmente il 3 giugno, dopo 70 giorni di positività, Celso ha potuto tornare a casa, riabbracciando la propria famiglia.LA TESTIMONIANZACelso di quel periodo di coma, ma anche dei giorni immediatamente successivi, non ricorda nulla. «Quel periodo è stato difficile soprattutto per la mia famiglia perché io dormivo beato – racconta Celso -. Successivamente è stato difficile sopportare le conseguenze, quindi l’immobilità e la perdita di peso che hanno richiesto la riabilitazione che dovrò proseguire anche nelle prossime settimane. L’isolamento è doveroso ma devastante dal punto di vista psicologico». Poi finalmente a casa. «Il sostegno che mi è arrivato è stato determinante per affrontare questo difficile momento. Ora sono contento di essere qui e di poter raccontare quanto mi è successo. Tanti purtroppo non lo possono fare», aggiunge l’uomo.L’AMICIZIASabato pomeriggio la dimostrazione di affetto della comunità di Pez. Non potendo andare tutti a casa a salutarlo, i suoi amici si sono ritrovati in piazza a Pez in auto e con un “flash auto-mob” sono andati in corteo sotto casa sua, suonando trombe e sventolando bandiere. Emozionato Celso si è affacciato dal terrazzo per salutarli.