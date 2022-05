II fuoco del Sagittario fa di Mara Carfagna una donna passionale, sempre pronta a lanciarsi alla conquista di nuovi traguardi. Giove, che governa il Sagittario, è in un altro segno di fuoco, l’Ariete, che rende il suo temperamento impulsivo e combattivo. Con tanto fuoco, ha un bisogno costante di proporsi nuove mete da raggiungere: se non è alimentata da ostacoli e avventure la fiamma che la anima rischierebbe di spegnersi. Il Sole in dodicesima casa racconta di battaglie segrete con sé stessa: a volte prende le distanze e si isola, ma può farlo per trasformarsi in una sorta di eminenza grigia. Mara Carfagna è nata con la Luna Piena in Gemelli, congiunta a Marte. È il ritratto della donna combattiva e impulsiva, che si schiera e lotta per farsi strada senza fermarsi davanti a nessun ostacolo. Il segno dei Gemelli significa vivacità e curiosità. Irrequieta e a tratti febbrile, Carfagna è spinta da un forte desiderio di socialità, sostenuto da una rete di contatti in cui si muove con agilità. Sagittario e Gemelli sono segni doppi: da un lato abbiamo un polo dinamico e concreto, a tratti polemico ma sempre acuto. Dall’altro c’è una figura più riservata, che si muove nell’ombra e tesse la sua tela segreta. Con l’Ascendente in Capricorno, segno di forte ambizione, è costante nel procedere e con gli anni accresce il proprio potere. Più passa il tempo e più acquista competenza, rigore e autorità. Se sceglie di intraprendere una strada, niente e nessuno la può fermare. Le avversità la temprano e procede spesso in solitudine fino a raggiungere la meta prefissata. L’Ascendente è strettamente congiunto a Mercurio: una mente acuta e agile e un’ottima capacità di comunicazione sono la sua carta vincente. Le giova il sapersi rimettere in discussione, che le consente di trarre vantaggio da crisi e errori. L’opposizione tra Giove e Plutone, entrambi in quadrato con l’Ascendente e Mercurio, accresce ulteriormente il desiderio di successo e potere, anche economico. Fascino e indipendenza vengono da Urano e Venere congiunti al Medium Cœli, che le garantiscono una carriera folgorante e piena di colpi di scena. Attualmente il transito di Nettuno in quadrato a Sole, Luna e Mercurio accentua il desiderio di estendere l’influenza personale nel campo politico. Un importante transito di Giove avrà luogo la prossima primavera, quando potrà essere protagonista di un momento molto fortunato e prestigioso.