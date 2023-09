L'oroscopo di Luca per il mese di ottobre segno per segno.

ARIETE

Approfitta fino all’8 dei favori di Venere, che ti rende irresistibile e fa dell’amore un tuo prezioso alleato. Dal 12 si stempera l’atteggiamento di sfida un po’ polemico che ultimamente è stato fonte di tensione e di stress. Negli stessi giorni qualcosa si sblocca nel lavoro, consentendoti di ripartire in avanti con forza.

TORO

Per te la musica cambia in maniera significativa il 9, quando Venere entra in Vergine e ti prende per mano, facendo dell’amore la tua parola d’ordine e mettendoti a disposizione tutte le sue arti di seduzione e i filtri magici. La configurazione ti aiuta a temperare l’opposizione di Marte e ad affrontare le cose con serietà.

GEMELLI

Dal 5 ottobre l’ingresso di Mercurio in Bilancia ti facilita la vita, mettendo a tua disposizione un arsenale di risorse creative grazie al quale diventa quasi un gioco per te affrontare le diverse situazioni. Intorno al 10 un momento di riflessione ti aiuterà a calibrare meglio le scelte nel lavoro, superando le rigidità.

CANCRO

Tra l’11 e il 12 per te cambiano varie cose, Marte in Scorpione ti rende più intraprendente in amore e ti aiuta a uscire da un lungo rimuginio che ti ha impedito di procedere in una relazione. Dubbi e perplessità si chiariscono, ora ti senti pronta a riprendere in mano le cose. Intorno a te il clima è sempre più piacevole.

LEONE

Non lasciarti sfuggire gli ultimi regali di Venere: fino all’8 è tua ospite e ti favorisce in tutto quel che riguarda l’amore. Ti fa sentire apprezzata e fortunata, destinataria di doni preziosi che ti consentono di affrontare le giornate col buonumore. Poi viene un breve passaggio che richiede oculatezza riguardo al denaro.

VERGINE

Per te sarà importante l’arrivo di Venere nel segno il 9, che viene anche a lenire il rigido rigore di Saturno in opposizione, che ti sommerge di impegni e responsabilità. Intorno al 10 avrai modo di fare un passo importante che ti consente di chiarire una relazione e superare con grande eleganza una situazione di impasse.

BILANCIA

Per te questo è un periodo vivace e movimentato. Il 5 Mercurio entra nel tuo segno a moltiplicare i contatti e favorire scambi e relazioni sociali. Il 12 ne esce Marte, liberandoti da un atteggiamento un po’ troppo energico e incalzante per sentirti a tuo agio. Goditi la leggerezza, con la Luna Nuova del 14 inizia qualcosa.

SCORPIONE

Con l’aiuto di Venere, fino all’8 approfitta del tuo charme per trovare alleati nel lavoro. I primi giorni di ottobre saranno un po’ impegnativi, sarai presa da battaglie che richiedono tutta la tua determinazione. Ma poi tra l’11 e il 12 le cose cambiano, improvvisamente la situazione si sblocca e tutto diventa più facile.

SAGITTARIO

Venere ti è amica fino all’8, disponibile a rivelarti qualche formula magica con la quale potrai fare breccia e godere delle gioie dell’amore. Per te è un periodo complesso e un po’ faticoso, intorno al 10 gioca bene le tue carte senza rimandare le decisioni che meditavi. Poi scoprirai nuove strade da seguire nel lavoro.

CAPRICORNO

Tra il 9 e l’11 molte cose cambiano a tuo favore, rendendoti la vita più piacevole, fluida e gratificante. Il miglioramento tocca vari campi, iniziando dall’amore ma non solo. Negli ultimi mesi i tuoi dubi ti hanno messa in crisi facendoti un po’ tentennare, ma adesso tutto è chiaro, sai dove mettere i piedi per avanzare.

ACQUARIO

Fino all’8 continui a godere dei favori di Venere, che moltiplica le possibilità di incontri e ti offre belle opportunità, sciogliendo un po’ il tuo lato freddo ed eccessivamente autonomo e aprendo una breccia all’amore. Poi dal 12 si aprono per te nuove e appassionanti sfide nel lavoro che mettono alla prova le tue abilità.

PESCI

La presenza di Saturno nel segno continua a renderti responsabile e cauta, frenando alcuni slanci. Ma dal 9 qualcosa si ammorbidisce e potrai mettere a frutto la nuova visione che hai elaborato negli ultimi mesi. Proprio in quei giorni un incontro importante creerà per te un ponte grazie al quale potrai superare un limite.