Pronti per le vacanze? Lo Zodiaco ha in serbo una messe di felicità per quasi tutti i segni.

In particolare il Leone ha il monopolio dell'amore con Venere nel segno fino a ottobre, l'Acquario ha davanti a sè qualcosa diesaltante. Donne Sagittario avrete la sensazione che qualcosa vi freni e le Gemelli vedranno complicarsi una situazione intorno al 3 agosto. Ecco segno per segno lr previsioni per tutto il mese di agosto.

Ariete

Per tutto il mese continui ad avere Venere favorevole, garanzia di un’estate ricca d’amore. Il tuo fascino è sempre più intenso e approfitterai di queste settimane per mettere il piacere e il divertimento al centro delle tue giornate. Marte ti ricorda di dedicare quotidianamente un momento al corpo, anche questo è piacere.

Toro

Con il privilegio di essere sotto protezione di Giove non hai nulla da temere, la fortuna ti segue come un’ombra e ti gratifica di doni preziosi. Con un copilota di questo calibro cadrai sempre in piedi. Dal 29 le giornate sono più vivaci e ti proponi nuove sfide, qualche incontro divertente ti rende più incline a giocare.

Gemelli

Dal 29 Mercurio entra in Vergine e ti stimola a cambiare il tuo punto di vista sulle cose, consentendoti così di scoprire nuove prospettive allettanti. Intorno al 3 la situazione diventa più complicata, scala la marcia e metti in preventivo qualche ritardo, poi tutto riparte alla grande. A fine agosto avrai un chiarimento.

Cancro

Il mese che ti aspetta ha qualcosa che te lo rende facile da attraversare. Le situazioni ti rivelano il lato più piacevole e sai trarne vantaggio. Questo è possibile perché ti senti più sicura a livello affettivo, al sentirti amata ne deriva un atteggiamento sorridente nei confronti di cose e persone. Regalati un viaggio.

Leone

Con Venere nel tuo segno fino a ottobre, sembra che tu abbia il monopolio dell’amore, gli astri ti viziano e ti regalano settimane molto piacevoli. Il pianeta è retrogrado: può darsi che tu decida di andare a ritrovare una relazione rimasta in sospeso e che trovi una perla… Giove ti rende teatrale, regalati qualche eccesso!

Vergine

Da domani, con l’ingresso di Mercurio nel tuo segno, sentirai crescere una piacevole sensazione di irrequietezza che ti rende socievole e ciarliera. Attorno al 3 la configurazione diventa più tesa, evita forzature e se la strada diventa troppo ripida prenditi il tempo necessario. A fine agosto avrai la risposta che cerchi.

Bilancia

Con Venere retrograda per tutto il mese avrai modo di rimettere un po’ d’ordine nelle faccende di cuore, prendendoti tutto il tempo di vivere i sentimenti di cui sei protagonista. La configurazione favorisce la vita sociale e le relazioni di amicizia, magari riscoprirai rapporti che si erano interrotti senza un vero motivo.

Scorpione

La configurazione per te ha qualcosa di piuttosto esaltante, che ti porta a vivere con maggiore intensità ed enfasi le situazioni che costellano questo tuo mese. Passione ed entusiasmo costituiscono la tua chiave per affrontare l’estate, la tentazione di concederti qualcosa di più è forte, regalati una bella trasgressione!

Sagittario

Intorno ai primi giorni di agosto potrai avere la sensazione che qualcosa ti freni, impedendoti di godere pienamente della situazione in cui ti trovi, ma nel giro di pochi giorni ritrovi il tuo dinamismo. Bene i viaggi e bene anche l’amore, perché non abbinare le due cose? Nella settimana di Ferragosto attenta agli eccessi.

Capricorno

Giove ti rende fortunata e ti fa avere fiducia nelle carte che hai da giocare, consentendoti di muoverti in maniera vincente e di approfittare della particolarissima situazione per effettuare una trasformazione che desideri da anni. Nei giorni intorno a Ferragosto preparati a festeggiare, gli astri hanno un dono per te.

Acquario

Queste settimane per te hanno qualcosa di esaltante, si accentua il buonumore e sei euforica, disponibile agli incontri e perfino all’amore. Nei prossimi giorni lasciati andare agli slanci improvvisi anche se irrazionali, affidati a una sensazione di fiducia che ti rende intraprendente e generosa. Tieni d’occhio le spese.

Pesci

La configurazione ti vuole dinamica e dialogante, aperta agli incontri e pronta alle sfide, come se intendessi approfittare di queste settimane per metterti alla prova e vincere una scommessa con te stessa. Nella prima settimana d’agosto potrai essere un po’ tesa, poi ti rilassi, ritrovi fiducia e ti arrendi al buonumore.