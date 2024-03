Gli eroi del K2 ci sono ancora, ma hanno nomi diversi dal passato.

Settant'anni fa, nell'estate del 1954, quando una spedizione italiana ha toccato gli 8611 metri della seconda vetta della Terra, i protagonisti si chiamavano Lino e Achille, Pino e Walter, Ubaldo, Erich e Mario. Quest'anno, per celebrare l'anniversario, il Club Alpino Italiano ha messo in piedi un team che comprende Anna e Cristina, Federica, Lorenza e Silvia, e poi Amina, Nadeema, Samana e Samina. Gli uomini avranno solo un ruolo di supporto. Come molti italiani sanno, nel 1954 sono arrivati ​​sulla vetta del K2 Achille Compagnoni e Lino Lacedelli. Nel 2004, ai 50 anni dall'impresa, il K2 è stato salito da due spedizioni italiane. Il 2014 è stato festeggiato con l'ascensione di un gruppo di alpinisti pakistani, con il supporto di guide italiane. In tutti i casi sono arrivati ​​in cima solo maschi.

Da sinistra, Amina Bano, Federica Mingolla, Samina Baig, Samana Rahim, Anna Torretta, Cristina Piolini, Nadeema Sahar e Silvia Loreggian



LE ALPINISTE

Quest’anno le protagoniste saranno quattro alpiniste pakistane, Amina Bano, Nadeema Sahar, Samana Rahim e Samina Baig, e quattro loro colleghe italiane, Anna Torretta, Cristina Piolini, Federica Mingolla e Silvia Loreggian. Completa l’elenco la dottoressa Lorenza Pratali, cardiologa, ricercatrice del CNR e presidente della Società Italiana di Medicina di Montagna. Partiranno per il ghiacciaio Baltoro e il K2 tre ragazze nate nella valle pakistana di Hunza e una originaria di Skardu, nel Baltistan. L’elenco delle italiane comprende tre piemontesi (ma una vive a Courmayeur, in Valle d’Aosta) e una veneta, mentre la dottoressa Pratali è toscana. Solo una componente della squadra, Samina Baig, ha già calcato la vetta del K2 nel 2022, con un gruppo di connazionali. E solo un’altra delle nove alpiniste, Cristina Piolini, ha salito un “ottomila”, lo Shisha Pangma, 8027, metri, in Tibet. Anna Torretta, nota per le arrampicate su ghiaccio, è stata la prima donna a entrare nella Società delle Guide di Courmayeur, storico feudo maschile ai piedi dei ghiacciai del Monte Bianco. È anche una scrittrice apprezzata e un’organizzatrice di eventi di montagna al femminile. Federica Mingolla è stata una campionessa di arrampicata sportiva, ma oggi si dedica con passione anche all’alta montagna. Silvia Loreggian, guida alpina, vive ai piedi delle Dolomiti. Tra le alpiniste italiane, quella che ha più esperienza ad alta quota è Cristina Piolini, originaria dell’Ossola, al confine tra Piemonte e Lombardia. Tra le pakistane, Samina Baig ha all’attivo anche le Seven Summits, le cime più alte dei sette continenti. Un elenco che comprende l’Everest, l’Aconcagua, il Kilimanjaro e il gelido Mount Vinson, quasi 5000 metri, in Antartide. Per le altre tre, più giovani, quella sul K2 sarà la prima esperienza ad alta quota. Rispetto all’Everest, che è più alto (8848 contro 8611 metri), il K2 è più remoto, pericoloso e difficile. La prima donna a toccare gli 8611 metri della cima è stata la polacca Wanda Rutckiewicz nel 1986. Sulla montagna, negli anni, hanno perso la vita alpiniste famose come l’inglese Alison-Jane Hargreaves e la francese Liliane Barrard. «Il rapporto tra Pakistan e Italia è importante, e noi siamo un gruppo straordinario di ragazze», spiega Samina Baig. «Oltre che come climber sono nota come una donna testarda», sorride Federica Mingolla. Anna Torretta, alla domanda su cosa si aspetta da questa esperienza, risponde senza esitare «tanta fatica!». Le quattro alpiniste italiane e Samina Baig hanno scelto di salire senza bombole di ossigeno e respiratori, le altre tre pakistane lo useranno.



LA SPEDIZIONE