L'ipocrisia del mondo della tv e dello spettacolo sull'uso (e l'abuso) di droghe leggere o pesanti

Gentile Direttore,

Candelaria Solorzano la nuova "Gatta nera" viene immortalata mentre si fuma un presunto spinello: per lei niente più show RAI "Mercante in fiera", e questo solo perché è stata "beccata". Sappiamo benissimo che nel mondo dello spettacolo, TV, teatro, musica, cinema etc. farsi le "canne" e non solo è la normalità. Lo ammettono loro stessi nelle interviste, social etc. Quindi paga solo chi viene "sgamato". Lei che ne pensa?

Luca Giagia Argentin

Conegliano (TV)



Caro lettore,

cosa vuole che ne pensi? Sopratutto nel mondo delle spettacolo c'è grande ipocrisia intorno all'uso di sostanze stupefacenti. Se tutti coloro che anche solo una volta nella loro vita si sono fatti una "canna" o hanno sniffato cocaina non potessero partecipare a programmi televisivi avremmo seri problemi a completare i cast di molte trasmissioni. Peraltro aver avuto in un passato più o meno lontano, problemi di dipendenza da sostanze stupefacenti è il mezzo di comunicazione con cui numerosi artisti o aspiranti tali, spesso non più giovanissimi o un po' spariti dai radar, cercano di tornare a far parlare di sé, confessando che sì in passato, quando erano all'apice della carriera e della fama, avevano avuto frequentazioni assidue e anche pericolose con le droghe. Ma ora ovviamente, garantiscono, loro hanno smesso e mettono in guardia chiunque dalle insidie dell'uso di polveri. Insomma con le sostanze una larga parte del mondo dello spettacolo convive da sempre: le usa e se del caso le sfrutta anche per far parlare di sé. Dopodiché adesso non trasformiamo in una vittima Candelaria Solorzano. La signorina, modella argentina di una certa fama, ha consuetudine con i palcoscenici e con alcuni ambienti. Insomma conosce le ipocrite regole del gioco. E se è così stolta e sprovveduta, da farsi fotografare su una barca mente si confeziona una "canna" di hashish, ne paga le ovvie conseguenze. Non sarà la "gatta nera" della nuova edizione del Mercante in fiera. Non credo che sarà una perdita epocale per la Tv. In compenso stia certo che le polemiche di questi giorni sulla "canna" vera o presunta garantiranno in futuro a Candelaria nuove e forse più ricche opportunità di lavoro. Così va il mondo (dello spettacolo).