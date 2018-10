Domenico Lucano un eroe? I veri eroi sono i sindaci che, con sacrificio, fanno il loro lavoro rispettando le leggi

Caro direttore,

induce alla riflessione l'arresto di Mimmo Lucano, sindaco di Riace, paesino conosciuto nel mondo (addirittura) oltre che per gli atletici bronzi, come innovativo modello mondiale di integrazione-accoglienza. Ad esempio escogitando di battere "moneta anti-rimessa" da spendersi a km O, e appaltando la raccolta rifiuti senza gara per bypassare la ndrangheta. L'impressione è che questo arresto sarà un boomerang sia per certi amici di questo modello (il Pd) sia per i suoi nemici, gli amici di Putin Erdogan e Orban. Ma Lucano è un eroe o un delinquente? In questi casi un pò ci si immalinconisce a non poter sentire la voce di Pasolini, Parise e Ceronetti, ma anche del verace moglianese Giuseppe Berto. Chissà se difenderebbe Lucano, lui che che andò a vivere in Calabria a Capo Vaticano, dove lottò contro la cementificazione delle coste del mare.

Fabio Morandin

Venezia



Caro lettore,

purtroppo nè Pasolini nè Parise sono più tra di noi, quindi dobbiamo accontentarci di Saviano. Un segno dei tempi anche questo. Non ho l'ardire di immaginare cosa avrebbe potuto pensare Berto della vicenda che vede protagonista il sindaco di Riace. Posso solo credere che da scrittore «esemplarmente non ideologico» ( la definizione è di Cesare De Michelis), l'autore di Mogliano Veneto avrebbe giudicato sulla base di dati di fatto e non di pregiudizi o di tesi pre-costituite. Perchè al netto delle polemiche politiche e nel rispetto del lavoro della magistratura, ciò che è accaduto nel comune calabrese sembra essere abbastanza chiaro. Convinto di essere dalla parte del giusto e del bene e della sua idea di accoglienza, il sindaco Domenico Lucano non trovava affatto strano aggirare le leggi che regolano in Italia l'immigrazione e, a quanto pare, non solo quelle. Un esempio di amministrazione pubblica creativa un po' smodato. E dalle conseguenze insidiose. Perchè se tutti i sindaci si comportassero nello stesso modo, piegando cioè leggi e regole alle proprie convinzioni, regnerebbe la più completa anarchia. Lei si chiede: ma Lucano è un eroe o un criminale? Mi sembrano entrambe definizioni esagerate. Ma aggiungo che, personalmente, preferisco considerare eroi i tanti sindaci che tra mille difficoltà e intralci, fanno il loro lavoro, con impegno e sacrificio personale, rispettando le leggi.

