Se c'è chi lavora per stipendi più bassi del Reddito c'è il rischio che si scateni una guerra tra poveri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Caro direttore,il governo esulta e brinda per avere elargito un lauto sussidio a chi non ha un lavoro e vive in serie difficoltà. Ben tre milioni di cittadini sembra averne diritto. Mi chiedo allora perché mio nipote poco più che ventenne lavora con i turni serali e arriva a prendere come dipendente il 30 per cento in meno del sussidio. Ritengo questo una vera offesa a chi lavora, si impegna e fa sacrifici per avere un lavoro fisso, mentre a causa di governanti nulla facenti noi cittadini dobbiamo farsi carico oltre che del nostro difficile vivere, anche di scelte inopportune e false. Renzi a suo tempo regalò i famosi ottanta euro a milioni di persone, questi hanno pensato di emularlo solo per prendere voti e poter vivere senza fare nulla, escluse le tante parole e i proclami ovviamente.Caro lettore,mi ero ripromesso di non parlare più, almeno per qualche tempo, di reddito di cittadinanza. Ma l'interesse verso questa misura continua ad essere molto elevato e quindi torno sul tema. Lei coglie una delle zone grigie del provvedimento. Il fatto è che il reddito di cittadinanza, più che una proposta organica, è una parola d'ordine coniata per raccogliere consensi soprattutto al Sud e per dare una parvenza di credibilità alla cosiddetta ideologia della fine del lavoro teorizzata in ambienti vicini al M5S. Trasformato in legge rapidamente e senza la necessaria preparazione, il provvedimento mostra però tutte le sue incongruenze. Quella che riguarda anche suo nipote e che è stata analizzata con la solita puntualità ed efficacia anche da Ricolfi sul Gazzettino di ieri, è una delle più serie. In Italia infatti ci sono oggi migliaia e migliaia di persone che guadagnano una cifra vicina o anche più bassa del reddito-base di cittadinanza, ossia 780 euro al mese. Un salario molto basso ma dettato dalle condizioni del mercato del lavoro e dai livelli di produttività che da tempo caratterizzano il nostro Paese. Ma perché un ragazzo dovrebbe lavorare se non facendo nulla può guadagnare la stessa cifra o persino di più? E chi andrà ad occupare i posti lasciati liberi da chi preferisce ottenere il reddito anziché lavorare? Invece che aiutare i poveri non si finirà per scatenare, come teme anche Ricolfi, una guerra fra poveri, cioè tra chi lavora e chi semplicemente intasca? Forse questi aspetti non preoccupano gli acritici fautori del reddito. Ma le conseguenze rischiano di essere gravi e di aprire nuovi problemi anziché risolverne altri.