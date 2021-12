Giusto preoccuparsi dei no vax, ma ringraziamo anche i tanti cittadini sì vax che fanno la loro parte in silenzio

Caro direttore,

come volevasi dimostrare: non eravamo tanto bravi, ma solo in ritardo nei contagi, ora anche noi abbiamo raggiunto i livelli di altri paesi. Sono stufo e molto arrabbiato, ci ritroviamo in una grave situazione per colpa di delinquenti che imbrogliano e di tante altre teste incapaci di ragionare responsabilmente. Vorrei sapere cosa ne pensa Lei, signor Direttore, su queste mie proposte: i delinquenti che imbrogliano sulle vaccinazioni (sia l'infermiera che getta il vaccino che quelli che la pagano, come scoperto in Sicilia) debbono essere puniti con multe astronomiche da 2/300.000 euro e messi immediatamente in galera per restarvi almeno 5 anni; contro i no-vax si avvii una class action da parte dei vaccinati per chiedere opportuni risarcimenti per tutti i danni creati ai cittadini ed al paese per la loro mancata vaccinazione. Sperando ci siano avvocati interessati a patrocinare tale azione.

Piero Zanettin

Padova

Caro lettore,

capisco la sua irritazione, ma le leggi che ci sono (e le pene relative previste) bastano e avanzano. Ipotizzare una disciplina emergenziale a misura di no vax mi sembra non solo eccessivo ma anche privo di effetti particolarmente significativi. Aumentare le pene con l'obiettivo di ridurre i reati è spesso solo un'illusione ottica: come l'esperienza dimostra è la certezza della pena a frenare i malviventi o chi non rispetta le regole, non la teorica severità delle sanzioni. Ma qui entriamo in un altro campo. In linea generale penso, e lo dico con un po' di autocritica anche verso il mondo dell'informazione, che stiamo dando forse troppa importanza agli anti-vaccino e alle loro teorie. Una minoranza rumorosa e anche pericolosa, non ci sono dubbi. Ma comunque minoranza. Ci dimentichiamo invece di tanti cittadini che, magari superando dubbi e paure, il vaccino l'hanno fatto e senza tanto strepitare. Da qualche giorno circola sui social un post che recita così: In questa giornata dovremmo solo dire grazie a quei 43 milioni di italiani vaccinati che con grande senso di responsabilità individuale e collettiva, oggi sono andati al lavoro e a scuola passando il loro green pass su un lettore in silenzio, senza scendere in piazza, senza insultare, senza offendere l'intelligenza, senza umiliare se stessi e la scienza, senza straparlare di dittatura sanitaria, facendo quello che nessun giornale e nessuna tv metterà in prima pagina: la propria parte. Qualcuno, con un pizzico di ragione, troverà questo testo un po' retorico. Ma racconta una faccia della realtà che spesso ignoriamo. E che va ricordata.