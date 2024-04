Riposta (pacata) a un padre di due figli maschi preoccupato per gli scenari di guerra

Caro direttore,

sto seguendo con apprensione (ho due figli maschi) gli sviluppi di questi due conflitti aperti alle nostre porte. Sono sinceramente stanco di vedere Zelensky insistere nel pensare di vincere una guerra contro la Russia, ascolti le parole sagge del Papa, si arrenda e salvi il suo popolo che altrimenti verrà sterminato, lasci la sua carica, faccia deporre le armi dai suoi soldati, salvi quello che resta del suo paese e del suo martoriato popolo. Nell'altro conflitto, se pur in maniera diversa perchè Israele è stato provocato da quei pazzi di Hamas, fermate Israele, sta facendo una carneficina di innocenti, l'America fermi l'appoggio militare a questo stato che non ha misura nelle risposte. In questi contesti arrivo all'Europa: nessuna condanna quando Israele ha distrutto l'ambasciata Iraniana in Siria, condanna unanime all'Iran per la risposta a questo atto. Secondo Lei, ci sarà in Europa un leader onesto che si smarcherà da questo gruppo succube del pensiero americano?



Giovanni Fregnan



Caro lettore,

ma lei è così ingenuo da pensare che se Zalensky si arrendesse e Putin conquistasse l'Ucraina imponendo un suo governo fantoccio e incarcerando o eliminando tutti gli oppositori, la pace ritornerebbe, come per incanto, in Europa? Mi perdoni, ma non posso crederci.

Non posso credere che lei, per quanto condizionato dalle preoccupazioni per i suoi due figli maschi, non si renda conto che dopo l'Ucraina Putin passerebbe, con le stesse modalità e con gli stessi pretestuosi argomenti, alla conquista di altri paesi confinanti nel tentativo, folle e criminale, di realizzare il suo disegno di ricostituzione dell'impero sovietico e di creazione di una minacciosa potenza pronta a colpire chi non sottosta ai suoi voleri? Perché altrimenti paesi da sempre neutrali come Svezia e Finlandia avrebbero deciso di aderire alla Nato? E perché altri paesi dell'ex blocco sovietico chiedono oggi una maggiore protezione da parte dell'Europa e dell'Alleanza Atlantica? Sono tutti impazziti e succubi degli Usa?

Quanto al conflitto mediorientale e al ruolo degli Stati Uniti e dell'Europa, mi permetta di farle osservare che se Hamas non avesse organizzato il blitz criminale del 7 ottobre o avesse perlomeno liberato gli ostaggi israeliani che ancora trattiene, oggi con ogni probabilità non staremmo parlando delle carneficine compiute a Gaza. Le responsabilità e gli errori di Netanyahu sono gravi ed evidenti. Ma possiamo almeno sperare che, conclusa questa guerra, il presidente israeliano possa essere mandato a casa dagli elettori israeliani. I carnefici di Hamas rimarranno invece sempre al loro posto. Forse per lei, preoccupato padre di due figli maschi, questo non fa nessuna differenza. Le assicuro che per altri cittadini, per fortuna, una qualche differenza la fa.