Il deputato con la pistola alla festa di Capodanno è inadeguato al ruolo e non capisce la gravità del fatto

Caro direttore,

non ci trovo nulla di strano che un deputato o un cittadino giri armato per autodifesa, visto i tempi che viviamo; il problema sta nel fatto che il deputato (a prescindere dal suo colore) non solo abbia estratta la pistola dalla tasca ma ne abbia fatto sfoggio ai presenti alla festa, peggio ancora che abbia negato di aver sparato lui accidentalmente, poi ha negato di consegnare i vestiti ai Carabinieri invocando l'immunità parlamentare (che dovrebbe essere usata solo per atti politici), ora è arrivato ad accusare il ferito di aver sparato (che nega). Sarebbe sufficiente riscontare le impronte sull'arma... Se fossi la Meloni lo farei dimettere immediatamente dal Parlamento, uno cosi non solo è imbarazzante per un partito quale che sia, ma soprattutto è imbarazzante averlo come parlamentare!

Daniele Tinti

Treviso



Caro lettore,

non conosco né avevo mai sentito parlare di Emanuele Pozzolo: credo sia un miracolato della politica finito in Parlamento sulla scia del grande successo elettorale di Giorgia Meloni.

Il suo comportamento, insieme grave e assurdo, in questa vicenda dimostra solo una cosa: che è del tutto inadeguato al ruolo di rappresentante del popolo. Non è cosa per lui. E lo prova non solo la vicenda del possesso della pistola e del colpo partito, ma anche la incredibile difesa e la scelta di rifiutarsi di consegnare agli inquirenti i vestiti che indossava la sera di Capodanno invocando l'immunità parlamentare. Se non stessimo parlando di una grave vicenda ci sarebbe persino da sorridere. Comunque Giorgia Meloni ha chiesto la sospensione di Pozzolo da Fdi e ha fatto capire che questa potrebbe essere solo l'anticamera dell'espulsione dal partito del deputato con la pistola. Ma il vero e decisivo gesto lo dovrebbe fare lo stesso Pozzolo: dimettendosi da deputato dopo aver ammesso se non le sue colpe almeno la sua disinvoltura e superficialità. Non credo proprio lo farà. Ogni suo gesto e ogni sua parola dopo i fatti di Capodanno dimostrano una sola cosa: non ha compreso la gravità di ciò che è accaduto né il danno di immagine che ha procurato al suo partito e anche all'istituzione parlamentare. Non ci arriva proprio.