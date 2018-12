L'infelice uscita della ministra Grillo sui pandori dovrebbe consigliare di contare fino a 10 prima di parlare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Caro Direttore,la ministra della salute, tale Grillo, ha scritto sul suo blog che il pandoro è un dolce senza anima(?), ed è pesante... che lei tutta la vita preferisce il panettone. A quali pubblicazioni scientifiche s rifà questa divenuta ministra per grazia di Dio Maio per fare simili affermazioni? Quando si è ministri bisogna, prima di parlare o di scrivere su Facebook, essere ben sicuri di aver collegato anche il cervello. Gli operai della Melegatti, che da poco più di un mese hanno riavuto il lavoro grazie all'impegno di due giovani imprenditori vicentini, sentitamente ringraziano la ministra. Ma mi sorge il dubbio che le dichiarazioni della ministra non fossero parole buttate lì tanto per dire qualcosa e farsi notare, ma avessero come obiettivo quello di danneggiare definitivamente un'industria veneta che sta risorgendo. Non è uno degli obiettivi dei 5 stelle fare la guerra a quelli che loro chiamano prenditori?Cara lettrice,purtroppo l'infelice e gratuita uscita della ministra Grillo è solo l'ultima di una lunga serie. Il Natale induce tutti a essere se non buoni, almeno magnanimi. Diciamo però che se alcuni ministri contassero fino a dieci prima di parlare (e poi magari stessero un po' più zitti) sarebbe meglio per tutti. Noi eviteremmo di dover commentare stupidaggini e parole in libertà, i ministri e il governo tutto ne guadagnerebbero in credibilità.