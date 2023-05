Le agevolazioni per gli anziani sui mezzi pubblici: ecco perché Bolzano e Trento possono fare gli sconti

Gentilissimo Direttore,

in questi giorni ho avuto l'occasione di frequentare alcune persone che hanno avuto importanti incarichi amministrativi istituzionali a Bolzano e provincia. Nel commentare i reciproci problemi delle nostre città è emerso un fatto molto positivo per gli abitanti di Bolzano e Trento. Comune e provincia di Bolzano e in modo diverso anche a Trento, hanno deciso, in accordo con le reciproche imprese di trasporto, di riservare ai cittadini over 70 residenti, l'opportunità di avere un abbonamento di trasporto annuo al costo di 20 euro. Questa decisione è stata apprezzata dai cittadini e da molte associazioni, perché tale scelta contribuisce a migliorare le qualità personali, sociali e di vita degli anziani, non ultimo quello della solitudine. Sono a conoscenza che Actv di Venezia e il Comune hanno già applicato uno sconto agli anziani sotto certi redditi, escludendone molti altri e ad un costo che potrebbe essere ridotto. Probabilmente, allargando la platea degli abbonati, potrebbero non esserci ripercussioni nei bilanci aziendali.

Dino Lazzarotto

Mestre



Caro lettore,

come non essere d'accordo con una misura di questo tipo? Già oggi a Venezia e in altre città venete e friulane i cittadini con oltre 75 anni e titolari di redditi bassi (nel caso di Venezia il tetto è fissato a 30 mila euro) godono già di alcune agevolazioni per ciò che riguarda il trasporto pubblico.

Nel caso della città lagunare è previsto l'abbonamento annuo gratuito fino a una certa soglia di reddito e lo sconto del 50 per cento per la fascia superiore di reddito fino appunto a 30mila euro annui. In altre province ci sono misure simili. Allargare ulteriormente la platea di chi gode di queste agevolazioni, come lei propone e come accade già in alcune realtà del Trentino Alto Adige, senza porre neppure nessun limite di reddito, è però assai difficile ed oneroso. La ragione è presto detta: i cittadini con oltre 70 anni rappresentano numericamente una fetta assai importante della nostra popolazione. Le basti pensare che in Italia, secondo i dati ufficiali, ci sono 7 milioni di persone con oltre 75 anni: ben oltre il 10 per cento degli abitanti. Dunque un' agevolazione come quella che lei propone coinvolgerebbe un numero assai elevato di fruitori dei trasporti pubblici e avrebbe certamente effetti non lievi sui bilanci, già spesso in perdita, delle aziende di trasporti locali. Bolzano e Trento sono province autonome, godono quindi di benefici fiscali e possono contare su maggiori risorse economiche, possono quindi permettersi anche politiche e agevolazioni di questo tipo. Le altre città italiane ben difficilmente possono farlo.