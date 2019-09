Tommaso Paradiso lascia la band. Lite con il chitarrista: «Ci hanno levato anche la password di Instagram»

di Veronica Cursi

Noi siamo i Thegiornalisti e crediamo nel romanticismo

In realtà che tra i tre non scorresse buon sangue si diceva già da qualche tempo. Proprio quest’estate il settimanale Chi aveva rivelato che il motivo per cui i tre avevano cominciato ad allontanarsi era la scelta di Paradiso di cambiare etichetta.

Io so sopravvissuto allo scioglimento degli 883, degli Oasis e dei REM. Magna tranquillo». E se per alcuni è «pazzesco ragazzi, quindi davvero i Thegiornalisti erano considerati un gruppo musicale?!? PAZZESCO», per molti il rifiuto del cantante di raccontare le dinamiche che hanno portato allo scioglimento è una gravissima mancanza da sanare: «Tommaso Paradiso ma chi ti ha educato? Non lo sai - chiedono - che noi pretendiamo un vocale di 10 minuti solamente per sapere come è finita questa storia puttana?». Perché, dopo tutto, chiuderla così «è un pò l'equivalente di quelli che su Facebook scrivono stati incazzosi, poi arriva chi commenta con: »cos'è successo?«, e rispondono: 'te lo dico in chat'. No, ora lo dici a tutti, dannazione. Diccelo». Ma cosa dovrebbe contenere il messaggio di Paradiso alla ex band? I social hanno, ovviamente, la risposta: «Ti mando un vocale di 10 minuti soltanto per dirti 'TOMMY PARADISE VUOL FARE BUSINESS'». E per rafforzare il concetto, postano un frame del video di 'Riccionè dove il cantante «corre verso i soldi che non deve più dividere con nessuno».

», scrivevano Tommaso Paradiso sul loro profilo Instagram. Quello che, fino a qualche ora fa, apparteneva ad uno dei gruppi più amati degli ultimi anni. Eppure, dopo appena 10 giorni dal concerto live al Circo Massimo in cui Paradiso aveva dichiarato «è la notte più bella della mia vita» , il leader della band ha annunciato via instagram che «I Thegiornalisti non esistono più». Storia d'amore finita. Romanticismo pure. Una vera e propria doccia fredda per i fan che in queste ore hanno invaso i social con centinaia di commenti. «E' inutile che ve lo stia a spiegare - scrive Tommaso - Se un giorno sarò dagli eventi costretto a dare spiegazioni lo farò. Per ora vi basti sapere che sono stato male».Ma cosa è successo veramente?Marco Rissa, il chitarrista della band ha cercato di rassicurare i fan in una storia sul suo profilo Instagram: «La decisione di un componente non può vincolare gli altri due: chi decide di andare via può andare a cercare di guadagnare più soldi da solo. I Thegiornalisti continueranno». Svelando anche un piccolo retroscena: «In molti segnalate che non riuscite a commentare sulla pagina Instagram dei Thegiornalisti, purtroppo ci hanno tolto le password e ne io ne Marco (Primavera) possiamo entrare e sbloccare i commenti».sono nati nel 2009 su iniziativa di Paradiso. Tommaso è sempre stato il leader della band, che nel 2016 si è fatta conoscere anche grazie all’esibizione al concerto del Primo Maggio. Dopo la svolta pop di "Riccione", Paradiso è apparso sempre più come solista in radio e tv, cominciando a scrivere canzoni da solo con volti noti della musica, da Luca Carboni e Calcutta, da Jovanotti a Tiziano Ferro. E a chi in queste ore ha insinuato che non fosse sempre lui l'autore di alcune canzoni del gruppo (proprio il chitarrista ha scritto su Instagram: «Ognuno può scrivere quello che vuole, io ho scritto tutte le canzoni dei Rolling Stones), Paradiso ha replicato sempre via social: «Ho scritto tutto, testi e musica di ogni singola canzone, da "Io non esisto" a Maradona Y Pelè". Continuerò a cantarle dal vivo e a farvele ascoltare».Su Instagram i commenti si sprecano: «Se vi serve uno, io canto benissimo», scrive qualcuno. «I soldi fanno male alla testa e all'umiltà». E ancora scherzano: «Avete fatto la fine del Pd». «Franceschini nuovo frontman dei #thegiornalisti++», gli fa eco qualcun altro. Il nome della nuova formazione? Nessun dubbio: «TheItaliaViva». Tommaso Paradiso è nel mirino di molti. «