Santo del giorno oggi 11 dicembre: San Damaso, il primo papa mecenate che protegge gli archeologi

Santo del giorno oggi 11 dicembre: San Damaso. Di origini spagnole, ma cresciuto a Roma dove era nato nel 305, divenne papa a 60 anni morendo poi serenamente nel suo letto nel 384. Non è quindi passato alla Storia per un martirio o per le persecuzioni subite, anzi, Damaso viene considerato il primo papa mecenate perché si occupò nel suo pontificato di recuperare e rafforzare le catacombe e di abbellire chiese e basiliche, favorendo inoltre l'attività di poeti e scrittori. E' diventato così il patrono degli archeologi. Monumentale il suo merito di avere fatto tradurre in latino le sacre scritture affidando il compito a colui che sarà poi conosciuto come San Girolamo.

