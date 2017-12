Ha aperto a Milano Pornhub: il primo negozio d'Europa dedicato al porno

di Maria Elena Barnabi

Quest’anno il Natale a Milano sarà decisamente più hot degli altri. Perché in pieno centro, a due passi da Corso Como, la via più chic&trash di Milano, apre il primo pop-up store di Pornhub, il colosso mondiale del porno online. Milano, si sa, è la città degli inizi e delle iniziative, dei pop-up store e delle start-up. Qui le cose nascono e crescono, spesso finiscono in fretta, ma l’importante è aprire. Quello che ha inaugurato ieri sera (tra webstar, cantanti di trash-culto e Iene) e che da oggi è aperto al pubblico, però è uno store molto speciale. Perché è la prima rappresentazione terrena del porno fittizio, quello online: si tratta del Pornhub Christmas Store, il primo temporary shop in Europa di Pornhub, ovvero il più grande provider al mondo di porno online con i suoi 80 milioni di utenti al giorno.

Il negozio, collocato convenientemente in un cortiletto interno molto vecchia Milano, sarà vietato ai minori e sarà aperto solo fino al 31 dicembre. L’unico altro negozio pop-up di Pornhub è stato aperto a New York, a Soho. Ma perché è stata scelta proprio l’Italia per fare questo primo esperimento europeo? «I nostri fan italiani sono sempre molto partecipi e attenti alle nostre iniziative», dice Corey Price, Vice President di Pornhub. “Inoltre voi siete famosi per il vostro stile di vita passionale: l’arte, la moda, il cibo e l’amore rendono l’Italia il paese perfetto per questo store natalizio”. Vedremo come andrà a Milano la ricezione di un negozio che vende solo cose vietate ai minori creato appositamente per il Natale. Ma che cosa si potrà acquistare all’interno del negozio? Oltre alla linea di abbigliamento e gadget ufficiali (bellissime le magliette natalizie con alci con falli e con la scritta “No alla guerra, sì al deepthroat”), nello store saranno presenti lubrificanti, le card che garantiscono accessi premium al sito, i bigliettini natalizi con messaggi hard (“sei la mia categoria preferita”) e soprattutto la nuova linea di sex toys che Pornhub ha creato in collaborazione con il colosso inglese Ann Summers.



Dai dildi agli intruder, dai classici vibratori agli stimolatori clitoridei passando per i masturbatori maschili, la gamma dei sex toys targati Pornhub copre qualsiasi, diciamo così, esigenza. Da segnalare anche i preziosissimi kit con il necessaire per il bondage, ottimi per i beginner: fasce per legare polsi e caviglie al letto, bende, manette, flogger (i piccoli fustigatori). Nel progetto c’entra anche la banda dei Freak & Chic, quelli del gioco di carte Squillo e di Immanuel Casto, che non a caso sarà presente nello store per incontrare i fan. Altro incontro attesissimo sarà quello con la pornostar Malena, madrina dello store. Insomma lo store di Pornhub merita un giro. Non fosse altro per dire io c’ero. Il Pornhub Christmas Store è in via in via De Cristoforis 5 a Milano ed è aperto al pubblico dall’1 al 31 Dicembre con i seguenti orari: da martedì a domenica 10-20, lunedì 13-20. L’ingresso è vietato ai minori di 18 anni.

