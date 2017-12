Meglio la doccia la sera o la mattina? Ecco cosa consigliano gli scienziati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un'abitudine personale come farsi lala mattina o la sera è al centro di uno studio dell'Il direttore del programma di ricerca sul sonnosi è chiesto quale sia il momento migliore per lavarsi.L'equipe ha spiegato al "Time" come "una doccia mattutina aiuta a liberarsi dall’inerzia che segue l’aver dormito, perché durante la notte la temperatura corporea si abbassa, cosa che concilia il sonno". La doccia serale, invece, ha un effetto di rilassamento e secondo"il momento migliore per generare questo effetto è 90 minuti prima dell’orario in cui si pensa di andare a letto"."Una doccia calda - ha chiarito Kennedy - aiuta a sciogliere la tensione muscolare, altro fattore benefico prima di andare a dormire". L’importante, in entrambi i casi, è non esagerare: "Più di 10 minuti di doccia molto calda possono danneggiare la pelle, facendola irritare o seccare. Lo stesso vale ovviamente per i bagni caldi". Chi si lava la sera può avere inoltre il vantaggio di andare a letto pulito senza contaminare le lenzuona. "Il compromesso migliore - conclude Goldenberg - è lavarsi due volte al giorno, senza sciacquare i capelli ogni volta".