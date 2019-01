© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dallo studio si registrazione, dove sembra stia preparando il suo nuovo album,si ferma al, uno dei locali panasiatici più trendy didove rilassarsi fra aperitivo, zona lounge e ristorante. Il cantante, in pausa dalle sue numerose tournee, è stato immortalato in uno scatto che lo vede insieme allo staff e allo chef neozelandese del locale, Jeff Tyler, per anni executive di Novikov a Londra.A lui e all’idea del proprietario, il ventiquattrenne, si deve il successo del locale che propone, in un ambiente esclusivo ed elegante, una cucina orientale di alta qualità, con materie prime che provengono per la maggior parte dal nostro territorio.A pochi mesi dall’apertura il Kowa è diventato un ritrovo per vip ed è facile incontrare attori, calciatori, influencer e molti dei protagonisti del mondo della musica e dello spettacolo. Per rimanere in tema ma cambiare genere (dal rock alla trap) proprio qualche giorno fa è stato sorpreso all’uscita del locale Sfera Ebbasta, che ha scalato le classifiche col suo “Rockstar” imponendosi nel nutrito filone del rap.