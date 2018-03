John Kennedy legge il discorso di Dallas mai letto: la sua voce ricostruita al computer dopo 55 anni

John Fitzgerald Kennedy legge il suo ultimo discorso, quello scritto ma mai letto a Dallas, perché ucciso poco prima. Dal 1963 ad oggi. La sua voce è stata ricostruita al computer

. L'iniziativa, da giornalismo virtuale, è annunciata oggi in prima pagina dal Times britannico. Il progetto, scrive il giornale di Rupert Murdoch, è frutto della collaborazione con CereProc, azienda inglese specializzata in tecnologia audio, e con Rothco, agenzia irlandese di «creativi del web». Il discorso di Jfk dall'oltretomba è ora disponibile sul sito del Times online, come esca per i clic. Kennedy era sulla via del Dallas Trade Mart, il 22 novembre 1963, quando venne ucciso.

Avrebbe dovuto partecipare a un pranzo, con la moglie Jacqueline e con il seguito, e tenere un intervento di saluto, il cui testo è stato conservato da un collezionista privato dopo essere stato donato a un businessman texano da Lyndon Johnson, vice e successore di Jfk. Per ricostruire la voce del 35esimo inquilino della Casa Bianca, e resuscitarla come un gioco elettronico a 55 dalla morte, i tecnici hanno lavorato su registrazioni esistenti, ha spiegato il capo ingegnere di CereProc, Chris Pidcock. Il Times interpreta quel discorso - improntato ai toni della Guerra Fredda - come una risposta indiretta a certi «populismi» odierni. Kennedy attribuisce fra l'altro alla sua generazione il compito di essere «sentinelle sui muri del mondo libero».

© RIPRODUZIONE RISERVATA