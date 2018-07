Incinta in metropolitana, l'esperimento di una donna mostra un fenomeno preoccupante

di Alessia Strinati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un esperimento per capire ildelle persone, ma il risultato è preoccupante. Anna Whitehouse ha viaggiato per ladi Londra mostrando undegno di nota, ma solo 4 passeggeri su 10 si sono alzati per cederle il posto.Un numero decisamente basso che dimostra la totale indifferenza che si ha verso il prossimo, verso le persone in difficoltà, come può essere una donna incinta, o verso i più deboli. «Trovo che le persone siano troppo assorte nei loro telefoni per essere consapevoli di ciò che li circonda», ha dichiarato la donna alla fine del suo esperimento al Daily Mail.Ogni volta, la procedura era la stessa: entrava, restava ad aspettare con il pancione in bella vista, e la maggior parte delle volte non succedeva assolutamente nulla. Le persone la osservavano restando sedute, come se non ci fosse nulla di male. Far sedere una donna incinta, o una persona anziana, o con bambini, o disabile è scritto nel regolamento di tutti i mezzi pubblici, pur non essendo punibile, è comuqnue una buona norma e un esempio di civiltà.