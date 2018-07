Giuseppee Antonelloseduti insieme per un caffè al. Il presidente del Consiglio si è recato nella struttura sul Lungotevere Flaminio per un momento di relax e ne ha approfittato per salutare il cantautore, di cui è grande estimatore. Venditti era infatti impegnato nelle prove per il concerto che si è svolto ieri sera, in occasione della tradizionale Festa dell'Estate del club giallorosso. I due si sono salutati tra i sorrisi, per poi ritrovarsi attorno a un tavolo a consumare un caffè e una conversazione simpatica e cordiale durante la quale l'artista ha persino dimenticato di inforcare i leggendari occhiali a goccia.