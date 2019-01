Luxuria in cattedra e in Rai sui trans, intanto chiamiamolo col nome esatto (al maschile)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Caro Gazzettino,la Lega si è scagliata contro Luxuria per alcuni lezioni di transgenderismo a bambini di 10 anni andate in onda su Rai 3. Il deputato Paolo Tiramani, capogruppo in Vigilanza ha detto che "quanto trasmesso nel corso della puntata Alla lavagna è inaccettabile! Ma stiamo parlando di argomenti di una tale complessità che non possono essere trattati in maniera così leggera. Non solo è da rivedere la scelta, a mio avviso sbagliatissima, degli autori, ma va capito a quanto ammonta il compenso destinato a Vladimir Luxuria per questa puntata a dir poco surreale".Discorso ineccepibile, ma con una lieve (ma sostanziale) "imprecisione": si è rivolto alla "docente" chiamandola per nome, vale a dire Luxuria. Il deputato Tiramani dovrebbe sapere che non è l'imbellettamento o il vestito a fare la donna (o l'uomo), ma i cromosomi X, Y o per i non addetti ai lavori, la presenza o meno del cosiddetto pisello. Chiamare donna chi non risponde alle suddette pecularietà, può risultare "offensivo" per le donne non taroccate e con le carte in regola.