Il governo Conte già col "vento in poppa"? Che forzatura alla Tgr del Veneto

Caro Gazzettino,segnalo la sconcertante apertura del notiziario in prime time del Tg3 del Veneto - ieri domenica 8 - alle 19.30. Testuale il gioranlista in apertura dei servizi ha detto: «Il nuovo governo Conte va con il vento in poppa e intanto in Veneto....».A parte l'assurdità dell'espressione quando ancora tale nuovo esecutivo non si era ancora presentato alle Camere, ma che proceda col vento in poppa è davvero esilarante.Il sospetto purtroppo è che i giornalisti della tv di Stato stiano correndo a salire sul carro del (presunto) vincitore, salvo scendere precipitosamente dopo le elezioni.Sarebbero da segnalare tutti questi casi così come il Gazzettino ha giustamente rimarcato ilcon i post sconcertanti anti-Salvini (e contro la figlia di soli 6 anni).