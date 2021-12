Alto Adige da lunedì in zona gialla. Veneto appeso a un filo, in un giorno 3.100 contagi

Da lunedi l'Alto Adige passa in zona gialla. Secondo quanto si apprende è, infatti, in arrivo una ordinanza del minstero della Salute per il cambio di fascia.

L'Alto Adige si va ad aggiungere al Friuli Venezia Giulia, l'unica altra regione ad aver cambiato colore la scorsa settimana. Il resto d'Italia resta ancora nella fascia bianca.

IL BOLLETTINO - L'Alto Adige registra altri due decessi di pazienti Covid. Il numero complessivo delle vittime della pandemia sale così a 1.247. Solo nell'ultima settimana sono decedute 11 persone affette dal virus. I nuovi casi sono 535, di cui 320 tramite 2.627 tamponi pcr e 215 tramite 12.775 test antigenici. I ricoveri in terapia intensiva scendono a 13 (-1) e nei normali reparti a 92 (-6), mentre resta invariato il numero di letti occupati per pazienti post-acuti nelle cliniche private (69). Sono stati dichiarati guariti 531 altoatesini e in quarantena si trovano 10.378.

VENETO - «Questa settimana pur con 2 parametri su tre oltre i limiti, non siamo in zona gialla, siamo appesi al filo dell'occupazione dell'area non critica». Lo ha affermato il presidente del Veneto Luca Zaia, durante il punto stampa sulla situazione Covid in regione. «L'incidenza settimanale - ha illustrato Zaia - è di 317,1 su 100 mila abitanti, l'indice Rt è 1,39. L'occupazione delle terapie intensive è al 10%, quella in area non critica dell'8%. Dei tre parametri valutati per il passaggio di zona, il primo di 150 è superato, il secondo delle intensive è superato, quando arriveremo al 15% dell'area non critica passeremo in zona gialla», ha concluso.