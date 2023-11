Visite fiscali, illegittime le differenze tra pubblico e privato: la sentenza del Tar Lazio. Cosa cambia

Visite fiscali, cosa cambia? Il Tar del Lazio ha annullato il decreto Madia-Poletti con la sentenza pubblicata venerdì 3 novembre, che ha acclarato l'illegittimità della norma che disciplina le fasce orarie di reperibilità e le modalità con cui devono effettuarsi le visite di controllo nei confronti dei dipendenti pubblici che si assentano dal lavoro per malattia. A segnalarlo è la Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa Polizia Penitenziaria spiegando che il Tar ha accolto integralmente le tesi del sindacato esposte dall'avvocato Lorenzo di Gaetano.

Sentenza Tar visite fiscali illegittime, cosa è stato pubblicato

La sentenza del Tar

«La mancata armonizzazione della disciplina delle fasce orarie di reperibilità - sostiene - ha fra l'altro determinato una disparità di trattamento del tutto ingiustificata fra i dipendenti pubblici e quelli del settore privato, considerato che un evento come la malattia non può essere trattato diversamente a seconda del rapporto di lavoro intrattenuto dal personale che ne viene colpito.

Le differenze tra pubblico e privato

Il personale medico incaricato dall'Inps può far visita al lavoratore, presso il domicilio indicato nel certificato di malattia, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 se si tratta di un dipendente pubblico, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 se si tratta di un lavoratore del settore privato.

Cosa cambia

«Il Tar ha anche precisato che stante l'effetto conformativo riconosciuto alla sentenza, nell'adozione del nuovo decreto non potrà non tenersi conto di quanto statuito con la decisione in parola» dichiara De Fazio in una nota.

Le conseguenze

Questa sentenza «sancisce una volta in più che i dipendenti pubblici continuano a essere bistrattati e discriminati e che lo Stato va annoverato fra i peggiori datori di lavoro del Paese. Ora continueremo a seguire la vicenda auspicando che si risolva definitivamente, come sarebbe doveroso, per mano politica e via amministrativa, con la riscrittura del decreto ministeriale fedele alla delega di legge, e non ancora in un'aula di giustizia», conclude De Fazio.