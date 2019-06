Vesuvio, pronto un piano di evacuazione per 1.155.000 persone Mappa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il piano di evacuazione per 1 milione e 155 mila residenti in caso di eruzione del Vesuvio è stato completato oggi con la firma degli accordi di gemellaggio tra lae le altre regioni italiani a Palazzo Santa Lucia. Gli abitanti dei 31 Comuni compresi nella zona rossa dell'area vesuviana e dei 7 Comuni dell' area Flegrea (inclusi alcuni quartieri di Napoli ) saranno distribuiti nelle Regioni italiane in attuazione del piano della Protezione civile. «È un risultato importante - ha detto il capo Dipartimento di Protezione civile Angelo Borrelli - di questi protocolli si parlava dal 2002 e la pianificazione dell' emergenza Vesuvio è cominciata nel 1984».Un'esercitazione nazionale sul rischio vulcanico si svolgerà nell' area dei Campi Flegrei, dal 16 al 20 ottobre, nell'ambito della settimana di Protezione civile istituita proprio quest'anno. «Non è uno scherzo, ma il modo serio di prepararsi ad eventi che possono essere catastrofici - ha detto il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca - i ragazzi devono sapere a memoria che cosa fare in caso di emergenza, conoscere il luogo in cui dovranno recarsi e le modalità per farlo. Va sperimentato un modello organizzativo di evacuazione». «Da Settembre - ha aggiunto De Luca - comincerà la campagna di comunicazione che informerà ogni cittadino su dove recarsi in caso di emergenza. Alla firma dei gemellaggi hanno partecipato i presidenti della Regione Basilicata, Vito Bardi e della Calabria, Mario Oliverio, il Vicepresidente del Molise, Vincenzo Cotugno; gli Assessori delle Regioni Sardegna, Gianni Lampis e del Lazio, Claudio Di Berardino, Direttori Generali e Capi Dipartimento delle Regioni italiane.