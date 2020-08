Frana in Valmalenco travolge un'auto: 3 morti, distrutta una famiglia. Grave un bambino

Una vera e propria strage familiare per una frana causata da un violento temporale in alta Valtellina. La frana si è staccata questo pomeriggio nel territorio di Chiareggio, frazione in quota di Chiesa in Valmalenco (provincia di Sondrio). Tre persone sono morte a causa della frana: padre, madre e figlia. A bordo dell'auto anche l'altro figlio, un bambino di 5 anni, attualmente in gravissime condizioni e trasportato in codice rosso in elicottero all'ospedale Papa Giovanni. Altre persone coinvolte solo marginalmente si sono allontanate. Non è ancora noto se ci sono altre persone sotto la frana.

🔴 #Sondrio #12agosto 18:00, una frana ha invaso una strada in loc. Chiareggio, a Chiesa in Valmalenco: travolta dal fango un'auto, rinvenuti a bordo dai #vigilidelfuoco i corpi privi di vita di tre persone, due adulti e un minore. Soccorso un bambino, quarto occupante del mezzo — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) August 12, 2020

La frana è stata provocata da un temporale improvviso e in pochi minuti ha travolto la famiglia che viaggiava sull'automobile. Sul posto sono intervenute due ambulanze, due elicotteri e un'auto medica. I corpi dei genitori e quello della figlia, di cui al momento non si conosco le generalità, sono stati trovati nell'auto assieme a quello della ragazzina. Il fratellino, invece, è stato trasportato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Tra le persone coinvolte si aggiunge un quinto infortunato, un uomo di cui non si conosce l'identità, che ha subito un trauma ed è stato portato in codice giallo, in elisoccorso, all'ospedale di Sondrio.

C'è un quinto ferito. È un uomo di 49 anni la quinta persona coinvolta nella frana avvenuta oggi pomeriggio a Chiesa Valmalenco (So) che ha travolto un'auto sulla quale viaggiava una famiglia, uccidendo tre persone. Si tratta di R.D., che ha riportato una ferita aperta all'addome ed è stato soccorso sul posto dal personale del 118. L'uomo è stato trasportato in ospedale a Lecco e non in quello di Sondrio, come riferito in un primo momento.

