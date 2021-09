Vaccino, Gimbe: crollo delle somministrazioni (-41%), esitano gli over 50, rallentano i ragazzi dai 12 ai 19 anni. Calano i ricoveri (-14%)

Abbondano le scorte di vaccino - ce ne sono più di 10 milioni di dosi - ma calano vistosamente i nuovi vaccinati, che in sole due settimane vedono una riduzione del 41% con solo poco più di 486.000 prime dosi effettuate dal 15 al 21 settembre. L'esitazione vaccinale persiste negli over 50 e frena la vaccinazione nella fascia 12-19 anni. Lo evidenzia il nuovo monitoraggio della Fondazione Gimbe.

APPROFONDIMENTI COVID-19 I vaccini sono efficaci «al 97% nel prevenire i ricoveri in... LA NOTA Pfizer, vaccino per i bambini da 5 a 11 anni: «È sicuro... LO STUDIO Vaccino «basta iniezioni, le dosi somministrate con... LA SPERIMENTAZIONE Molnupiravir, nuova arma anti-Covid per la cura in casa. Bassetti:... LA RICERCA Vaccino, «fortissima risposta immunitaria in chi si... RICERCA Long Covid, tra le conseguenze c'è anche l'impotenza:... GRAN BRETAGNA Long Covid, lo studio inglese: «Il vaccino dimezza gli... LA NUOVA FRONTIERA Vaccini Dna al via in India contro il Covid: il nuovo siero (senza... LA RICERCA Il vaccino «protegge dal contagio ma anche dal long... LA RICERCA Pandemia, sos rientro dalle vacanze: «I nuovi positivi hanno... LO STUDIO Il Covid muta in modo «intelligente». Ricercatori Usa:... LA RICERCA Nuova variante Covid scoperta dagli scienziati in Sudafrica.... VACCINI Fiumicino, inaugurato il "Vax&Go" all'interno...

Al 22 settembre (ore 6.16) risultano consegnate 93,5 milioni di dosi di vaccini, il 75% della popolazione (44,4 milioni) ha ricevuto almeno una dose e il 69,8% (41,3 milioni) ha completato il ciclo. Continua però a scendere il numero di somministrazioni settimanali: sono state 1,48 milioni, ma di queste solo 486.000 erano prime dosi, «un crollo rispetto alla risalita di fine agosto (831mila)». Rispetto alla copertura vaccinale, 3,7 milioni di over 50 (13,5%) non hanno ancora completato il ciclo vaccinale, con rilevanti differenze regionali (dal 16,3% della Calabria al 6,3% della Puglia): di questi, 2,88 milioni non hanno ancora ricevuto nemmeno una dose. A fronte di un appiattimento dei trend di vaccinazione in questa fascia di età, le fasce 20-29 e 30-39 anni continuano a salire, seppure ad un ritmo meno sostenuto.

Mentre la fascia 12-19 mostra segni di frenata: quasi 1,5 milioni di ragazzi non ha ricevuto una dose di vaccino. «Stante l'attuale e ingiustificata indisponibilità pubblica di dati sulle prenotazioni non è possibile sapere in che misura questi numeri saliranno nelle prossime settimane per effetto dell'estensione dell'obbligo di green pass sui luoghi di lavoro», evidenzia il presidente Gimbe Nino Cartabellotta.

Calano i ricoveri

Continuano a calare i casi di Covid-19, segnando un -14,9% in una settimana, così come calano ulteriormente ricoveri e terapie intensive. Mentre si mantengono stabili i decessi di persone infettate dal Sars-Cov-2, pari a 394 in una settimana (di cui 33 riferiti a periodi precedenti). Lo evidenzia il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe relativo al periodo 15-21 settembre, che ribadisce però preoccupazioni per la ripresa del nuovo anno scolastico, considerato che «con la variante delta le attuali misure risultano insufficienti a limitare i contagi».

Continuano a calare i casi di Covid-19, segnando un -14,9% in una settimana, così come calano ulteriormente ricoveri e terapie intensive. Mentre si mantengono stabili i decessi di persone infettate dal Sars-Cov-2, pari a 394 in una settimana (di cui 33 riferiti a periodi precedenti). Lo evidenzia il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe relativo al periodo 15-21 settembre, che ribadisce però preoccupazioni per la ripresa del nuovo anno scolastico, considerato che «con la variante delta le attuali misure risultano insufficienti a limitare i contagi».